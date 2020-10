Patricia Navidad está en medio de una nueva polémica, esto tras sus más recientes declaraciones en las que calificó al Papa Francisco como comunista, esto por presuntamente apoyar al candidato demócrata Joe Biden.

A través de diversos tuits es que la actriz que formó parte de “La fea más bella” es que aseguró que Jorge Mario Bergoglio está ayudando a Biden en las elecciones a la presidencia de EU, en la que es el oponente del actual presidente Donald Trump, a quien ella ha llamado como la única opción.

“Papa jesuita-comunista, haciendo política a favor de Biden y agenda globalista, en contra de la libertad y de la vida y de Dios”, escribió la intérprete, quien remató diciendo que ella es católica, pero que este Papa “no me representa”.

Esta tarde noche, Paty Navidad publicó un video en el cual se asegura que el Papa Francisco tiene “siete planes secretos”, a lo que ella agrega que es parte de la “élite oscura, un jesuita progresista y manipulador, pieza importante de esta plandemia”.

En otra publicación aseguró que la derecha mexicana está apoyando a la izquierda norteamericana al inclinarse por Joe Biden, por lo que con ello están apoyando una “agenda de Nuevo Orden Mundial Chino, comunista, dictatorial y tiránico”.

El monero Rapé cuestionó este martes los dichos de Paty Navidad, a lo que ella respondió también a través de las redes sociales, sosteniendo que “todos somos ignorantes”.

Mas ignorante es quien descalifica y juzga lo que ignora. Responda usted a sus preguntas, pero donde puso mi nombre, escriba el suyo. No olvide que todos somos ignorantes, pero no todos ignoramos las mismas cosas y usted no me conoce. Gracias por aportar sus dibujos. ¡Saludos!🌹 https://t.co/A0ilKe1U7H

— 𝖯𝖺𝗍𝗋𝗂𝖼𝗂𝖺 𝖭𝖺𝗏𝗂𝖽𝖺𝖽 🇲🇽 (@ANPNL05) October 27, 2020