Sergio Mayer calificó de misógina la serie en la que se aborda la vida de Luis Miguel, pues considera que se enfoca mucho en las relaciones que mantuvo el cantante, entre las que se encuentra su ahora esposa Issabela Camil.

Sin embargo, hay un pequeño detalle, Mayer aseguró que no ha visto la bioserie de Luis Miguel, que está en Netflix, pero se basa en los comentarios de otras personas para emitir un juicio, ya que considera que “ha sido una serie que ha agredido mucho a la mujer”.

El exmiembro de Garibaldi afirmó que tanto él como Issabela dejaron en el pasado la relación que mantuvo su ahora esposa con el cantante. Algo de lo que Camil tampoco ha hablado públicamente, incluso recientemente dijo que sólo se lo ha compartido a su hija, debido a se abordó el asunto en la serie de Netflix.

“Uno, no la he visto, pero mucha gente me ha comentado y me ha dicho que es una serie misógina, que ha sido una serie que ha agredido mucho a la mujer, y bueno eso lo tiene que decidir la sociedad”, señaló Mayer durante un encuentro con los medios de comunicación.

Ante este tipo de opiniones, Diego Boneta se defendió, pues además de protagonizarla, es productor, por lo que tras su llegada al Aeropuerto de la Ciudad de México solamente dijo:

“Si yo fuera el que tiene la decisión final sería otra onda, pero soy uno de varios productores, al final es algo contado por Luis Miguel, y tratamos de hacer esto de la mejor manera posible, de la mejor calidad posible, para todo el público”, comentó el actor.