El viaje espiritual de Will a India para practicar yoga y meditación es cínico y ridículo, dado que no se ha disculpado personalmente con la única persona a la que agredió frente a millones de personas. Ninguna cantidad de ‘Namastés’ compensará eso “, aseguró un informante.

La primera aparición pública del intérprete tras los Oscar 2022 tuvo lugar el sábado 23 de abril cuando aterrizó en Bombay (India). Smith fue captado charlando con los fans.

“Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, escribió en la red social.