A todos los que vieron El legado de Júpiter (Jupiter’s Legacy) quedaron totalmente sorprendidos, luego de que el miércoles 2 de junio Netflix anunció su cancelación después de la primera temporada, con esta noticia queda descartada una segunda temporada, al menos de momento.

Uno de los motivos de la cancelación de la adaptación live-action de la historia homónima de una novela gráfica de Mark Millar se debió a los bajos números dentro de la plataforma, ya que Netflix esperaba un éxito rotundo, pero no lo fue.

De igual forma, se dio a conocer que los contratos de la producción, así como de los protagonistas Josh Duhamel y Leslie Bibb, estaban a punto de llegar a su fin, por lo que la compañía de streaming decidió finalizar la relación de una manera sana.

Por otro lado, Netflix señaló que realizará un spin-off de este universo de superhéroes, sólo que abordarán la historia por el lado de los villanos, incluso hasta ya se aprobó el nombre: “Supercrooks”. Sin embargo, la compañía podría retomar el proyecto después, debido a que varios de los personajes que aparecen en El legado de Júpiter también estarían en el spin-off, pero es algo que todavía está en duda.

En cuanto al novelista gráfico Mark Millar, publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, en el que se destaca su felicitación al equipo que hizo posible la serie: “Estoy realmente orgulloso de lo que el equipo logró con El legado de Júpiter y del increíble trabajo que todos hicieron en esa temporada de origen”.

Some big news from us on what's coming up next in live-action from Millarworld, peeps! pic.twitter.com/usEuwVNHei

— Millarworld (@mrmarkmillar) June 2, 2021