Residente y J Balvin protagonizaron uno de los pleitos más mediáticos de la semana, luego de que el reguetonero colombiano quisiera boicotear los premios Latin Grammy, ya que “no nos valoran”; sin embargo, este enfrentamiento habría terminado gracias al boxeador Saúl Canelo Álvarez.

De acuerdo a Raúl de Molina, del programa El Gordo y La Flaca, comentó que sus fuentes mexicanas le informaron que el boxeador tapatío habló con René Pérez Joglar, ex integrante de Calle 13, para que considerara tener una llamada con el colombiano José Álvaro Osorio Balvin.

“¿Quién tu crees que es la persona que tuvo que intervenir para que René le contestara el teléfono a J Balvin?… No te lo imaginas”, dijo Raúl de Molina a Lili Estefan.

El conductor de El Gordo y La Flaca le respondió a su compañera que no había sido él luego de que Lili le hubiera cuestionado si tenía algo que ver.

Raúl aseguró que de acuerdo a sus fuentes, Canelo Álvarez intervino por su amigo J Balvin para calmar el pleito que traía con Residente.

“Entonces el embajador fue el campeón mundial de boxeo de México, por esto se arregla todo, lo habían quitado todo y después el padre de J Balvin empieza a poner las cosas que puso en sus redes sociales”.

Una vez que el boxeador mexicano habló con René, este aceptó tomar la llamada del reguetonero colombiano, tras ello, ambos borraron el contenido que había compartido en sus redes sociales.

Y aunque todo parecía indicar que estaba bien entre los cantantes, el pleito revivió gracias a las publicaciones de Álvaro Osorio Gofar, padre de J Balvin.

¿Por qué se pelearon J Balvin y Residente?

Todo dio inicio debido a que el reguetonero arremetió contra los premios Latin Grammy, pues en las nominaciones no había nadie del género urbano, algo que no le gustó a René Pérez Joglar y lo hizo saber en sus redes sociales.

Residente al ver la reacción de J Balvin le respondió a través de un video comparando su música con un carrito de hot dogs. Aunque el tema había terminado, los comentarios del padre del reguetonero, René volvió a la carga con un nuevo video en su cuenta de Instagram.

“Primero dile a tu viejo, que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llame, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta… Pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad”, fue parte de lo que dijo Residente en su red social.