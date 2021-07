En los últimos meses, los reflectores en el mundo apuntaron a Jennifer Lopez y Ben Affleck, pese a su resurgimiento amoroso, y ahora, por fin ha llegado la tan esperada fotografía en el que se les ve posando juntos, luego de que hace casi 20 años, pareciera que esto nunca iba a volver suceder al final de su ruptura.

Fue gracias a la actriz Leah Remini, que las redes sociales estallaron al ver la primer imagen entre la famosa pareja mirando hacia las cámaras quienes no trataron de ocultar su relación amorosa.

La imagen en blanco y negro, fue capturada durante una celebración en el cumpleaños de Rimini, el cual forma parte de un largo collage, con videos y fotos, con los que Leah celebró sus 51 años de edad, mismo que festejó el pasado 15 de julio.

“Quería compartir un pequeño video de mi cumpleaños con todos ustedes porque recibí mucho amor ese día, aunque también lo hago todos los días”, escribió la también filántropa.

La pareja del momento

Al respecto, en la instantánea de la pareja del momento, se observa a Ben Affleck al centro y abrazado tanto a Remini com a JLo. Sin embargo, la interprete de “On the floor” y el protagonista de “Batman”, no ha compartido una sola fotografía oficial de su noviazgo.

La pareja de enamorados fue vista en la ciudad de Los Ángeles, buscando casa y un lugar para vivir su apasionado amor.