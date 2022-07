A raíz de que Johnny Depp ganará el juicio en contra de su ex pareja Amber Heard por difamación, el actor de Piratas del Caribe al parecer ha comenzado a rehacer su vida pues ha sido captado con fotos en Italia con una misteriosa mujer pelirroja de la cual ya están saliendo rumores de que sea su nueva posible novia.

Muchos pensarían que Johnny Depp regresaría al mundo del cine luego de ganar el juicio contra Amber Heard, sin embargo, le ha dedicado más tiempo en los últimos meses a la música y, es que luego de que se anunciara una posible colaboración entre el actor y Jeff Beck, este lo ha acompañado a sus giras por Europa.

Sin embargo, fue en su visita por Italia donde Johnny Depp se le vio muy de cerca con una mujer pelirroja, lo cual levantó sospechas de un nuevo amorío, pues se le ve muy sonriente junto aquella dama, es por eso que muchos sospechan que posiblemente sea la nueva novia del actor.

¿Quién es la mujer fotografiada que sale con Johnny Depp en su gira por Italia?

En los últimos meses, Johnny Depp se ha visto envuelto en una serie de polémicas que compromete su vida privada pues no sólo tuvo que lidiar con las acusaciones de su ex pareja Amber Heard, sino también con los rumores que señalaban que mantenía una relación con su abogada Camille Vasquez, ya que también se le veía muy melosos cuando estaban juntos.

Esta vez no fue la excepción, ya que a pesar de que fue captado Johnny Depp con la mujer pelirroja la cual tiene una identidad desconocida, nuevamente levantó sospechas de un nuevo romance por parte del actor y, es que a pesar de que en las fotos no se muestra ningún coqueteo por parte de ambos, para muchos se les hizo raro que se mantuviera junto y, es que se ve claramente en las fotos como el cantante le ayuda a sostener su mochila.

De acuerdo con información del diario DailyMail, la joven misteriosa con la que aparece Johnny Depp en las fotos de Italia podría ser parte del staff ya que se está hospedando en el mismo hotel que el cantante.

A pesar de que no hay nada confirmado sobre la nueva supuesta relación de Johnny Depp, este sigue dando mucho de qué hablar pues hace un par de semanas, Amber Heard trató de anular el juicio que tuvo con el actor, esto por falta de pruebas sobre el tema de difamación ya que, de acuerdo a la actriz el artículo que se publicó donde se hablaba de el cantante salió antes de que su carrera de actuación se fuera para abajo. Sin embargo, este no se podrá anular, ya que de acuerdo con los abogados de Depp, estos debieron objetar al instante y no hasta ahorita.