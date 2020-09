Todo parece indicar que la revancha de Tini Stoessel se avecina. La cantante argentina, que terminó su relación con Sebastián Yatra en mayo, se volvió tendencia luego de publicar en Twitter un mensaje en el que aparentemente manda una indirecta a Danna Paola, quien en aquellos meses fue señalada como la causante de la separación.

ahora ya entiendo su mala fama..pero el q la hace tarde o temprano la paga #Duele — TINI (@TiniStoessel) September 23, 2020

“Ahora ya entiendo su mala fama… pero el que la hace, tarde o temprano la paga”, escribió Stoessel acompañando la frase de un hashtag con el nuevo título de su canción #Duele.

La controversia se hizo ya que Danna es intérprete de una canción llamada precisamente “Mala fama”, donde canta: “Que si me fui con Maluma, no; dicen que Yatra y Ozuna, no.

Yo duermo sola en mi cama y no me preocupa mi mala fama”.

A pesar de que la mexicana aclaró en su momento que no había ninguna relación con el colombiano, las sospechas se dieron por la constante interacción en redes sociales que ambos cantantes dejaron ver mientras trabajaban juntos en el sencillo “No bailes sola”.

https://www.instagram.com/reel/CDzjNVBB_da/?utm_source=ig_embed

En agosto se reunieron en Miami para los Premios Juventud, pero además compartieron momentos juntos lejos del escenario, donde cantaron, convivieron con amigos y grabaron varios clips para redes donde se veían muy cercanos.

Te queres colgar de el exito de Danna paola "Mala fama" el que nunca pudiste tener payasa😂🤡 — LQTY👑👑 (@LQTYL4LI) September 23, 2020

Yo pensando automáticamente si el "mala fama" es por la canción de Danna Paola. pic.twitter.com/76EZHssMsZ — María José Colina (@MariaaColina) September 23, 2020

“No es que me hagas falta, es que a ti te falta. Mis besitos te hacen falta”, dice la nueva canción de Tini que se estrena mañana, sin embargo ella aseguró que se trata de un tema que no corresponde a los sentimientos de desamor que atravesó hace unos meses.

Mientras tanto, los fans se dividieron entre los que creen que es claro el mensaje para Danna Paola y quienes niegan la correspondencia.