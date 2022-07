La supuesta relación entre Christian Nodal y Cazzu sigue dando mucho de que hablar y más sabiendo que existen rumores de un supuesto embarazo por parte de la argentina está en puerta. Sin embargo, se ha especulado el papá del bebé no pertenece al cantante de regional mexicano ya que ella podría tener 4 meses de gestación.

De acuerdo con la revista “Fama” millones de internautas en redes sociales han criticado fuertemente a la rapera por engañar a Christian Nodal, sabiendo que la polémica en torno a su supuesto romance está presente en todos los medios de comunicación, pues aseguran que estos se conocieron en junio pasado y llevan dos meses de conocerse, mientras que Cazzu podría tener 4 meses de embarazo.

Y, es que a pesar de que nada ha sido confirmado, hace un par de días Cazzu desfiló en la alfombra roja de los Premios Juventud donde levantó sospechas de un posible embarazo ya que, no dudo en poner sus manos en su vientre dando señal que estaba esperando un bebé, cuestión que alertó a todos sus fanáticos.

Internautas sospechan que el posible bebé de Cazzu no es de Christian Nodal

Dada la situación, Cazzu enardeció el tema de un posible embarazo con Christian Nodal ya que en ocasiones pasadas, se les ha descubierto juntos en giras tanto de la rapera como del cantante de regional mexicano y no sólo de manita sudada sino que hasta abrazados o dándose besos frente a la cámara.

Internautas no dudaron en opinar sobre el tema, los cuales se mostraron indignados al señalar que los tiempos no concuerdas con el supuesto embarazo de Cazzu, por lo que afirmaron que la rapera argentina le fue infiel al también compositor y por lo tanto el bebé que espera no es de él.

“Sale el rumor que el embarazo de Cazzu es de otro y no de Nodal. Cazzu le quiere estampar el embarazo a Nodal ¿por qué será? ¿Piensas que Cazzu esté usando a Nodal?”, se puede leer un video compartido en TikTok por el usuario ‘@sab4zo’ como respuesta a un comentario en el que se lee lo sorprendida que se encuentra una fan del tiempo que aseguran que lleva embarazada”, uno de los comentarios circulando en redes sociales.

A pesar de que millones de usuarios de internet han lanzado sus teorías en lo que respecta a la supuesta relación entre Christian Nodal y Cazzu, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto.