El disco debut de esta banda nacida en Dublín, Inhaler, está formada por el vocalista y guitarrista Elijah Hewson, el bajista Robert Keating, el guitarrista Josh Jenkinson y el baterista Ryan McMahon.

Hasta ahora ha lanzado diversos sencillos, tales como “I Want You”, “It Won’t Always Be Like This”, “My Honest Face”, “Ice Cream Sundae” y “When It Breaks”, entre otros.

Este cuarteto de britpop se formó en 2012 en Blackrock, Dublín; sin embargo, la banda decidió que se llamaría Inhaler hasta 2015.