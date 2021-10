Cher demandó a la viuda de su excompañero musical y exmarido Sonny Bono por las regalías de canciones de Sonny y Cher como “I Got You Babe” y “The Beat Goes On”.

En una demanda federal presentada en Los Ángeles el miércoles, Cher alega que la exdiputada Mary Bono y otros acusados ​​han intentado rescindir las disposiciones de los acuerdos comerciales a los que Cher y Sonny Bono llegaron cuando se divorciaron en 1975, que les daba a cada uno el 50% de las regalías por la composición y grabación de sus canciones.

La demanda dice que los herederos de Sonny Bono presentaron un aviso en 2016 de que iban a rescindir algunos de sus acuerdos de licencia de canciones, pero “no terminaron, y no podrían haber rescindido” sus acuerdos con Cher.

La demanda por incumplimiento de contrato alega que los daños a Cher suman al menos un millón de dólares.

El abogado de Mary Bono dijo que los cambios de la familia están dentro de sus derechos y de la ley.

“La Ley de Derechos de Autor permite a la viuda y los hijos de Sonny reclamar los derechos de autor de Sonny a los editores, que es lo que hicieron”, dijo el abogado Daniel Schacht en un comunicado. “La diputada Bono permanece abierta a continuar una discusión privada sobre esto, pero estamos seguros de que, si es necesario, el tribunal ratificará su posición”.

Cher, la cantante y actriz de 75 años galardonada con un Grammy, un Oscar y un Emmy y conocida por éxitos como “Believe” y películas como “Moonstruck”, comenzó en un dúo con Sonny Bono en 1964. Ambos más tarde tuvieron un programa de televisión de variedades. Estuvieron casados ​​de 1969 a 1975.

Sonny Bono llegó a ser alcalde de Palm Springs y luego representante de California para el área. Murió en un accidente de esquí en Lake Tahoe en 1998, y Mary Bono, su cuarta esposa, obtuvo su puesto.

