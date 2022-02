Javier “Chicharito” Hernández, delantero mexicano del LA Galaxy, aprovechó sus vacaciones para visitar las playas de Tulum con su novia, la ecuatoriana Nicole McPherson y un grupo de amigos cercanos a la pareja.

El futbolista de 33 años aún no ha tenido que reportar con su actual club, pues la temporada de la Major League Soccer (MLS) comenzará el próximo 26 de febrero, ya que los calendarios del futbol estadounidense son diferentes a los de las ligas del resto del mundo.

Hernández Balcázar también ha aprovechado que el director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo “Tata” Martino lo borró de la convocatoria del Tricolor desde septiembre de 2019 por lo que no tuvo que acudir a la última fecha FIFA.

Nicole McPherson es la nueva pareja de “Chicharito” Hernández, y aunque el goleador aún no comparte su relación públicamente en sus redes sociales, se les ha visto juntos varias veces además de su última escapada a Tulum.

La novia del delantero mexicano es una influencer y modelo ecuatoriana, conocida por ser la nieta de Gloria Gallardo, presidenta de la Empresa de Turismo, Promoción Cívica y Relaciones Internacionales de Guayaquil EP y conocida política del país.

Nic, como le dice su grupo cercano de amigos, es madre soltera de un niño llamado Leo, producto de una relación que entabló con el empresario estadounidense Rubén Austin. Actualmente, la modelo reside en Miami.

De acuerdo con las personas cercanas al ariete que juega actualmente en Los Ángeles, la pareja lleva poco tiempo junta; sin embargo, en los meses recientes han aprovechado para convivir juntos tanto como sea posible, al grado de vacacionar juntos.

“Chicharito” ha aprovechado para pasar tiempo con la familia de su novia, incluso con su hijo. Esto a pesar de que se le ha criticado fuertemente por ser “un padre ausente” con sus hijos Noah y Nala Hernández.

Al respecto, Hernández se sinceró en una entrevista diciendo que es difícil lidiar con los comentarios sobre la relación que lleva con sus hijos, además de las críticas sobre su desempeño dentro del terreno de juego.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el Chichatronco, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre… No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”.