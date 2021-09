Muchos han sido los rumores sobre el divorcio entre Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez, algunos han asegurado que el exvocalista de la Original Banda El Limón le fue infiel a la hija de Jenni Rivera o bien hasta pudo haberla violentado.

A varios meses de su separación, Doña Rosa Saavedra, abuela de Chiquis y mamá de La Diva de la Banda reveló en un video que su nieta le confesó que su pareja la había golpeado.

Aunque Doña Rosa nunca dijo el nombre del hombre a quien Chiquis se refirió aquella vez, en redes sociales los rumores y suposiciones no se hicieron esperar y todos señalan que podría tratarse de Lorenzo Méndez.

Y es que, cabe señalar que no sería la primera vez que señalan a Méndez como una persona violenta pues uno de los hermanos de Chiquis habría dicho que el exesposo de la cantante la habría violentado.

En el fragmento que ya circula en redes se ve a Doña Rosa desde su cocina, preparando un platillo la mamá de La Diva de la banda recordó una vez que Chiquis le contó que fue violentada por su expareja.

“Chiquis me dijo: ‘Es que él me pegaba abuela. Cuando andaba así mal, una vez me agarró y me dio una cachetada, no me dejé yo también le di”, narró doña Rosa Saavedra.