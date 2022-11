La elección se dio a conocer durante el programa de Stephen Colbert y Evan celebró afirmando ‘Mi madre está muy contenta, esto es algo de lo que realmente puede presumir’

La revista People acaba de coronar Chris Evans como el hombre vivo más sexy del año . El anuncio se dio durante el programa The Late Show with Stephen Colbert, con la ayuda de John Oliver y Dwyne Johnson.

El ex Capitán América fue felicitado por Johnson en el set de la película Red One A lo que Evans respondió: “Significa mucho viniendo de un ex hombre vivo más sexy”, ya que The Rock fue coronado en 2016.

“Si le dijeras a un Chris Evans de secundaria que algún día sería nombrado el hombre vivo más sexy de PEOPLE, ¡estaría emocionado!” dijo la estrella de Hollywood a la revista.