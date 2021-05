12 de mayo.-Se han cumplido 10 años desde el estreno de Thor, y Chris Hemsworth ha querido celebrarlo recuperando el día que firmó por Marvel… La transformación física en esta década habla por sí sola.

Cuando se habla de mejorar como el vino con el transcurrir del tiempo, supongo que muchos se referirán a Chris Hemsworth. Y si no, para muestra un botón: el actor anda celebrando que se cumplen 10 años de la aparición de Thor en pantalla, y la transformación física, ya no solo por los músuclos, habla por sí sola.

Chris Hemsworth y 10 años de Thor

Chris postearla la foto de la firma de su primer contrato con Marvel junto a su inseparable Tom Hiddleston –encargado de interpretar a Loki en la saga, un personaje que pronto tendrá su spin off en Disney+–, y sin duda, los 37 le sienta mejor que los 27. “Este año marca el décimo aniversario de Thor, cuando a dos muchachos desconocidos se le entregaron las llaves del reino. Ha sido toda una aventura, y claramente no hemos cambiado en nada”, escribe en el pie. Además, adjunta una foto de un artículo de la época donde se habla de su poco nombre, y el hecho de que les contratasen a ellos antes que a actores como Shia LeBeouf o Josh Harnett. Qué mal envejecen algunos textos.

Una década después, Chris Hemsworth ha comenzado ya el rodaje de ‘Thor: Love and Thunder’, junto a compañeros de la talla de Russell Crowe, Christian Bale y Natalie Portman, ya el pelo largo del superhéroe del martillo como seña de identidad, no como en sus inicios. Además, lo veremos en Netflix en el esperado biopic de Hulk Hogan, en ‘Extraction 2’ y muy pronto en ‘Escape from spiderhead’ y la ‘What if…’?

Ah, y por el relevo que nadie se preocupe, porque ya durante el rodaje de su última aparición en el MCU hemos podido verle con su hijo disfrazado con la capa de Thor, ensayando unos golpes de boxeo suaves con él: “Presentando al próximo campeón de los pesos pesados del universo”, escribió junto al vídeo. La saga continúa.