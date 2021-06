El matrimonio de Belinda y Christian Nodal aún no se consuma y los rumores no paran. Uno de ellos, el más fuerte, es el de que Belinda está embarazada, aunque ambos lo han negado. Ahora, Nodal desmintió por completo la versión al confesar que aún no está listo para ser padre y dio una fecha para la cual sí le gustaría tener una bebé.

El cantante de música grupera, de 22 años, confesó que tiene intenciones de convertirse en padre muy pronto, porque es un sueño que trae desde que era prácticamente un niño. Y es que siempre ha tenido la esperanza de que su primer bebé sea una niña y espera que eso suceda cuando él tenga 24 años.

“Desde los 11 años he soñado que a los 24 tener ya a mi hijita. He soñado mucho con una niña. Si Dios, la vida, Beli (de 28 años), todo se pone en juego, primero Dios a los 24″, declaró en una entrevista para el programa El gordo y la flaca.

Aún no hay fecha para la boda

Debido a las condiciones que imperan por la pandemia de Covid-19, la pareja aún no tiene fecha para la unión matrimonial, pero ahora falta saber los deseos de Belinda. Aunque como son una pareja muy unida y que se ama bastante, es probable que Nodal ya lo haya hablado con ella.

Y es que los rumores sobre que Belinda actualmente está embarazada crecieron después de que la intérprete compartió en sus historias de Instagram en la que se le ve comprando un par de pendientes dentro de una reconocida tienda de joyería, pero porta una camisa holgada de color rosa, lo que no permite visualizar su figura. Los usuarios de redes sociales analizaron el fragmento y se dieron cuenta de que al principio de la historia ella pone su mano sobre su área abdominal, como suelen hacer las mujeres embarazadas.

Luego de esto, los fans perdieron la cabeza y dijeron que por esa razón Belinda y Nodal se querían casar, pero muchos otros consideraron que ver esas señales era tener mucha imaginación, porque de ser el caso, seguramente alguno de los dos lo hubiera salido a confirmar, porque no ganan nada con ocultarlo y además siempre han tenido una relación muy transparente.

Nodal es todo un romántico

En la misma plática con la periodista de espectáculos Tanya Charry, Nodal relató cómo fue que planeó llevar a cabo la propuesta de matrimonio, la cual la tenía pensada desde hace meses, ya que confesó que la idea de contraer nupcias con Belinda surgió después tras cumplir dos meses de relación.

Belinda y Nodal comenzaron a salir en 2019, luego de coincidir en La Voz. Desde un principio se han visto muy amorosos. Los fans consideraron que todo era un truco publicitario, pero el tiempo les cayó la boca y ambos han confirmado que se aman de verdad.