Christian Nodal tuvo una entrevista con la revista Rolling Stone en español este fin de semana. El cantante aparece en la portada de la edición de julio y contó que en su adolescencia intento suicidarse, información que no se sabía del intérprete de “Botella tras Botella”.

El cantante hizo dicha confesión a la revista al recordar que vivó momentos difíciles en su infancia, pues no contó con el apoyo de su madre, Cristy Nodal, ya que ella tenía epilepsia y su padre se hizo responsable de la familia por varios motivos, así que Nodal tuvo que irse a vivir con sus abuelos.

“No había papá, no había mamá. Mis padres eran mis abuelos. Una vez quise tirarme desde un segundo creyendo que me haría daño, pero mi abuela me salvó: ‘¡Christian! ¡Chamaco pendejo!'”, contó Christian Nodal a la revista Rolling Stone.

Christian Nodal tiene acercamiento a la música por medio de Dios

Nodal, con tan solo 23 años se ha convertido en uno de los representantes más importantes de la música regional mexicana que ha alcanzado fama internacional; pero antes de lograr dicha fama, el mexicano recibió ayuda de su abuela, quien lo acercó a la iglesia mormona. La abuela de Christian murió en febrero del 2021.

“Yo la pasaba muy bien ahí porque veía a la gente sanar. Yo sentí por primera vez a Dios en la música.

“De niño siempre fui como muy ingenioso. No tuve celular como hasta los 16 años, no tenía videojuegos, ni nada de eso, esas cosas eran de los primos ricos. Entonces en mi casa se jugaba a las escondidas, a los quemones, a los trompos, a hacer casitas en el árbol, ¿me entiendes? Todo muy inocente, aprendí a usar mi imaginación”, narró.