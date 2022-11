La pareja más famosa del momento está conformada por Cazzu y Christian Nodal, los cantantes empezaron este 2022 uno de los romances que más ha dado de qué hablar, aunque ellos prefieren mantener su amor privado, los seguidores están a la expectativa de cualquier cosa que suben a sus redes sociales, pues desean saber cada detalle de cómo florece su vida juntos.

Recientemente desde la cuenta oficial del intérprete de regional mexicano dio a conocer un video en el que aparece su pareja Julieta Emilia Cazzuchelli junto a él, ambos están en la parte de atrás de un automóvil en movimiento y van tomados de la mano, además de la bella escena lo que cautivó a sus seguidores fue la canción con la que Christian Nodal acompañó el clip, que bien podría ser compuesta especialmente para la argentina.

“Por eso descanso a gusto en tus nalgas y si un día te cansas yo me mudo pa’ Kansas pa’ donde no haya nadie que sepa lo que pasa que fui un pendejo por dejarte ir, mi peor pesadilla acaba así tu eres mi bebita fiu fiu, que hablen lo que quieran, pero nadie brilla como brillas tú, bebé tu eres rica como sazón de tu mamá por si me olvidas te hice esta, aunque sea pa’ recordar”, dice parte de la letra de la canción.