Apenas hace unas semanas Christian Nodal protagonizó una de las peleas digitales más mediáticas de los últimos meses cuando se peleó en redes sociales con J Balvin, y ahora ha vuelto a lanzarse contra otro reggaetonero, y se trata en esta ocasión de Bad Bunny, a quien no dudó en insultar al tachar de estupideces las letras de sus canciones.

El cantante de música regional mexicana desde febrero pasado ha estado en medio de la polémica luego de anunciar su ruptura con Belinda, pues a partir de esa situación se ha involucrado en varios enfrentamientos, como con su propia expareja, así como con su ex suegra y recientemente con algunos artistas.

Las nuevas declaraciones que han causado controversia las hizo Christian para la reconocida revista Rolling Stone, en donde habló sobre su camino en la música y cómo ha superado los diversos obstáculos que se le han presentado en su vida.

A lo largo de la entrevista, Christian Nodal se enfocó principalmente en su carrera musical, en donde habló sobre el género al que se dedica, no obstante, se fue contra el reggaetón, e insultó la música de Bad Bunny, ya que tacha de estupideces las letras que conforman sus canciones.

“Respeto todos los géneros, pero a veces sí sé que hasta para cantar pend%&#”/$ y decir estupideces hay que tener talento. A mí no se me habría ocurrido jamás escribir algo como: ‘si tu novio no te ma&% el cu%&, pa’ eso que no ma#&’, pero hay que tener talento para hacerlo”, expresó el cantante mexicano.

Tras estas declaraciones, comparó su trabajo al asegurar que él a través de sus temas busca transmitir mensajes de amor y que le dejen algo positivo a quien los escucha:

“Me siento orgulloso de mis letras, me siento orgulloso de mis melodías. Yo no me sentiría orgulloso cantando otras cosas, y por esto esta cultura tiene que seguir, porque es lo bello de la vida. Claro, las marcas, cantar de drogas, cantar de ropa, está bien, pero de eso no se trata la vida. No todo el tiempo se puede vivir de fiesta. A mí me gusta mucho el mensaje que da mi género, está muy apegado a la realidad. Es un género muy bondadoso”, dijo Nodal.