Christian Nodal actualmente se ha convertido en uno de los artistas más polémicos de México, ya que, tras su ruptura con la famosa cantante Belinda, el joven de 23 años ha dado mucho de qué hablar a la prensa.

Y es que, hace más de una semana que el cantante de género regional mexicano, estuvo envuelto en una fuerte ola de controversias, debido a las declaraciones que ha brindado a los medios, así como la exhibición de una conversación que sostuvo con la protagonista de Cómplices al Rescate, donde le pidió ayuda económica, cuando aún eran pareja.

Luego de ello, el cantante apareció en sus redes sociales con una actitud completamente distinta, ya que aseguró que luego de su separación con la actriz, ha buscado incursionar en el mundo saludable, al dejar atrás el alcohol, como el cigarro. Incluso, afirmó que se encuentra arrepentido por todas sus acciones, pues él es humano y comete errores.

Tal situación, llevó a Christian a la búsqueda de ser mejor persona, por lo que destacó que ha dado un giro a su vida y no solo en este aspecto, sino que su apariencia física confirmó las palabras del artista.

Fue en Hermosillo donde se llevó a cabo el pasado domingo 29 de abril las Fiestas del Pitic, donde los medios captaron a Nodal con un radical cambio de look, lo que sorprendió a la prensa y a los fans que se encontraban a la espera del artista, dado que el famoso, llegó y saludó a sus seguidores, sin importarle qué pensarían de su nueva apariencia.

Cabello corto y totalmente rubio, aunado de peculiares figuras de colores que oscilarían en flores o bien cruces. Lentes dorados con negro, que le darían un toque completamente distinto al de costumbre y esmalte color verde agua en las uñas, fueron parte del inicio de un “nuevo ciclo” en la vida y carrera del sonorense. Además de nuevos tatuajes que el intérprete de Botella Tras Botella añadió a su rostro, incluyendo los que taparon lo alusivo a Belinda.

Las críticas a Christian Nodal

Ante la nueva presentación de Christian al público, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues las críticas cayeron rápidamente, así como las comparaciones con otros artistas, pues no es la primera vez que vemos este look en diversas figuras públicas, dado que, este estilo es característico del colombiano J Balvin, quien comenzó con esta tendencia de figuras de distintos colores en el cabello.

“Jaajajajajaja en Nodal Balvin, morí de risa jajajajajaja hay que aclarar que no a todo mundo le queda ese look!”.”JAJAJA el J Balvinverse existe”.“Que desastre de muchacho”. ”Parece payaso mal pintado. Qué horror”. “Pobrecito, cuánto daño le hizo Belinda”, fueron algunos comentarios por parte de los internautas.

Es claro, que la creatividad de las personas en redes sociales saldría a relucir, ya que los memes surgieron rápidamente, burlándose del cantante y su “cierre de ciclos”, con este nuevo peinado.

No obstante, a Nodal no parece importarle las críticas, ya que se denotó muy feliz en sus redes sociales presumiendo su actual apariencia, incluso agradeció a las personas de Hermosillo por asistir a su presentación, dado que se le pasó muy bien con su público.

Este cambio de imagen sí que fue sorpresivo para toda la audiencia en redes sociales, pues hace apenas unos días el compositor compartió tiempo con sus seguidores por medio de un Live en Instagram, donde se pudo observar que el famoso aún tenía su cabellera oscura, lo que sí llamó mucho la atención, fueron los tatuajes que taparon los ojos de su ex pareja.