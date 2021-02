“Ya registré a mi papá. Tengo sentimientos encontrados. Estamos confiando muchísimo en usted. No nos falle (Andrés Manuel López Obrador)”, escribió Torres en su cuenta personal de Twitter.

Tras su publicación, el comunicador dividió opiniones entre sus seguidores, quienes le señalaron que su mensaje era contradictorio a su usual postura respecto a la administración de AMLO.

Ante las constantes fallas de la página de registro para que adultos mayores reciban la vacuna, hubo numerosas quejas, entre éstas, la del youtuber.

“Pocas cosas tan tristes como inscribir a nuestros papás en una página que no existe para una vacuna que todavía no llega. ‘No jueguen con la esperanza de la gente’, bien les dijo Brozo”, expresó el comediante.

“Soy un wey que hace comedia política y de pronto este se hace ya hasta en la mañanera y un mal chiste se convierte en tema de la agenda nacional. Yo le decía a Brozo, ‘el presidente sacando una lista de los periodistas que le escribieron mal’, o sea madres, no tengo otra palabra más que, ¡que chillón!, o sea es una chillonería eso de ‘y este Leo Zuckermann escribió feo’, pero pues eres el presidente papacito. No es ese país y si crees que estas gobernando ese país, estás muy equivocado wey, aquí somos gente pensante y gente que tiene huevos y si lo hacer mal se va a decir compadre, perdón”, comentó durante una entrevista.

“Ahora si lo estuviera haciendo increíble no tendría que defender nada, es lo que ‘tuitié’ ‘si eres chingón se nota, no se pregona’ punto. Si fuera un gobierno que lo estuviera haciendo súper bien pues todos diríamos pues ‘qué padre andamos’, pero no por mucho madrugadar, amanece más temprano”, añadió en aquella ocasión.