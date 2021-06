José Alberto Flores, mejor conocido como Chuponcito, sigue en el ojo de la polémica al haber sido demandado por al menos tres mujeres por supuesto acoso y abuso sexual.

En entrevista con medios de comunicación, Bárbara Estrada, exnovia del comediante, afirma que llegará hasta las últimas consecuencias y pide justicia.

Que se haga justicia, solamente queremos que se haga justicia, y espero que nuestro caso sirva a todas las mujeres, que hablen, que no se queden calladas, que alcen la voz. Esto es horrible, pasar por eso, por el acoso, extorsión, es muy feo. De verdad, mujeres, no se callen, háblenlo. El apoyo de la Fiscalía que hemos tenido nos han brindando todo el apoyo y se los agradezco de todo el corazón. Vengan, no se queden calladas”