La agrupación británica Coldplay abrió dos fechas más en México como parte de su gira mundial Music of the Spheres, con la cual Chris Martin, Jon Buckland, Will Champion y Guy Berryman volverán a tierras aztecas para deleitar a sus seguidores de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

A los conciertos ya programados el 3 y 4 de abril en las instalaciones del Foro Sol de la Ciudad de México se suma el del día 6 de abril; la segunda fecha confirmada por Ocesa es para el próximo 30 de marzo en el Estadio Akron, en Guadalajara, lo que significa que en la ciudad la banda ofrecerá dos espectáculos, el primero con cita para el 29 de marzo.

Este anuncio se da luego de que los organizadores pusieran a la venta más boletos para los conciertos del Foro Sol tras una serie de ajustes de producción. La preventa Citibanamex dará inicio el 28 de febrero y se prolongará hasta el 1 de marzo, mientras que la venta general estará disponible al público el 2 de marzo.

La adquisición de entradas para los shows de la agrupación británica podrán adquirirse tanto en la plataforma de Ticketmaster, como en las taquillas de los inmuebles donde se llevarán a cabo los conciertos.

Carla Morrison abrirá conciertos de Coldplay

La cantante mexicana Carla Morrison anunció a través de sus redes sociales que que ella sería la encargada de abrir los conciertos de Coldplay en nuestro país.

Asimismo, destacó que esta oportunidad representaba un gran honor tanto para ella como para su trayectoria artística.

“Con mi corazón lleno de alegría les comparto que mi banda favorita del mundo y la más grande que hay, Coldplay, me invitó a abrir toda su gira en México y estoy que ¡no me la creo!”, escribió Morrison.

No obstante, algunas horas después, la intérprete de ‘Pajarito del amor’ borró la publicación, dado que los cuestionamientos respecto a las fechas que había publicado no coincidían con las oficiales anunciadas por Ocesa.

Con la buena nueva de Coldplay acerca de los shows que se suman a su gira en México, se confirma la ‘sospecha’ de decenas de internautas acerca de que, accidentalmente, se habían ‘filtrado’ nuevas fechas de conciertos en nuestro país.