La Dinastía Aguilar se tomó un descanso de su tour llamado “Jaripeo sin fronteras” con el cual recorren diversas ciudades de Estados Unidos y decidieron celebrar las fiestas patrias en familia y con actividades un tanto extremas y fuera de lo común pues Leonardo Aguilar compartió a través de sus redes sociales que terminó en la cárcel en pleno 15 de septiembre y calificó su experiencia como “increíble”.

Cabe mencionar, que el hijo de Pepe Aguilar no se metió en problemas con la ley ni nada por el estilo, sino que todo se trató de una visita a un “escape room”, la cual, es un inmueble adecuado como una especie de prisión en el que los participantes tienen que ir resolviendo acertijos y realizando diversas dinámicas para poder escapar antes de cierto tiempo, por lo que Leonardo Aguilar terminó encantado con su experiencia en “la prisión”.

Como se mencionó antes, fue a través de sus historias de Instagram donde Leonardo Aguilar compartió su experiencia desde el “escape room”, vean donde estoy, en una cárcel y se trata de salirte, se llama un escape room, increíble, no les pudo subir más cosas, pero solo les quería enseñar lo cool que estuvo esta noche”, mencionó en una de sus historias.

Leonardo Aguilar también dejó ver que en esta experiencia en el escape room lo acompañó su hermano, Emiliano Aguilar, quien hace unos meses terminó de cumplir con su arresto domiciliario en Estados Unidos por haberse visto involucrado en delitos relacionados con el tráfico de personas.

Leonardo Aguilar terminó en la cárcel en pleno 15 de septiembre pic.twitter.com/1BItf2dAfb — Lo + viral (@VideosVirales69) September 16, 2021

Anelíz regaña a Leonardo Aguilar

Leonardo Aguilar es el miembro de la Dinastía Aguilar más activo en redes sociales pues día a día se encarga de compartir diversos aspectos de su vida cotidiana, sin embargo, parece que esta situación no es del agrado de su familia pues Anelíz Aguilar se lo hizo saber, incluso, le propinó un pequeño regaño para que dejara de grabar historias.

Fue durante la noche del 15 de septiembre cuando Leonardo Aguilar se encargó de documentar que él y su familia acudieron a cenar a un lujoso restaurante e California y conforme les llevaban sus platillos a la mesa, el hermano de Ángela Aguilar daba su reseña y explicaba qué era lo que estaban comiendo, sin embargo, en algún momento de sus videos, se escucha decir a Anelíz Aguilar que no use el flash para grabar en un tono molesto y Leonardo Aguilar solo pudo decir, “perdón, se me olvidó, ya le tapo, ¿escucharon cómo me regañó Anelíz?”

Retoman gira

Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo, han tenido un excelente inicio de gira por territorio estadounidense, pues han abarrotado cada recinto en el que se han presentado y se espera que este próximo fin de semana sigan con la misma tendencia pues presentarán su espectáculo en Oakland, California el viernes 17 de septiembre y en Fresno, California el domingo 19 de septiembre.

Dicho espectáculo ha causado una gran expectativa entre los seguidores de la Dinastía Aguilar pues se sabe que es un show único y sumamente espectacular en el que cantan todos sus éxitos. Cabe mencionar que la Dinastía Aguilar dio una probadita del show a través de sus redes sociales la noche del 15 de septiembre para festejar las fiestas patrias de México y tras lo publicado se pudo apreciar que es un concierto imperdible.