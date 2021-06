Luego de que la youtuber Maire Wink diera a conocer el sábado pasado que fue abusada en un retiro del supuesto gurú de auto-sanación Ricardo Ponce la creadora de contenido YosStop (Yoseline Hoffman) compartió la experiencia que vivió en el evento, pero fue acusada de apoyar abusadores.

De acuerdo con lo que la youtuber y actriz comentó desde hace unos días, asistió al retiro por una invitación, pero luego de saber sobre las acusaciones de abuso sexual en su contra decidió salir del evento, pero decidió realizar un video en su canal de Youtube para hablar de lo que ella vivió.

El pasado martes 1 de junio Hoffman subió un video en el que explica que su experiencia en el retiro del supuesto gurú no fue la mejor, sin embargo aclaró que ella no fue violentada sexualmente. Además, fue la propia Maire Wink quien le informó sobre el video que iba a subir en sus plataformas.

YosStop acusada de apoyar abusadores

YosStop dio a conocer que la invitación para asistir al evento llegó por parte de su agencia y asegura que el supuesto gurú no es un sanador, y sobre la supuesta secta sexual que Ricardo Ponce tiene explicó que ella no vio nada y no le consta, además de afirmar que ella no recibió ninguna insinuación por parte del conferencista.

“Lo que vi desde dentro es que no sólo ese bato está mal en todo lo que dice, sino que la gente que va ahí también está mal”, palabras que llevaron a muchos internautas a acusar a Hoffman de apoyar a Ponce y no a las víctimas, pues en el video asegura que el conferencista manipula, pero muchas de las asistentes van con la intención de “querer todo con él”.

“A eso van, eso buscan”, fue otra de las frases por la que el mensaje de YosStop no fue bien recibido, y de hecho el video fue reportado en Youtube, por lo que la también actriz decidió apelar la decidió de la plataforma. Finalmente el contenido del video fue revisado una segunda vez y volvió al canal, pero sin que antes Hoffman arremetiera contra quienes aseguró, “no tienen capacidad de escucha”.