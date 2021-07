Cancún, 19 Julio.- El cortometraje “Aurora”, del programa de cuidado y preservación de la tortuga de la Asociación Flora y Fauna de México, fue filmado en 2018 en Xcacel y galardonado por las Naciones Unidas en el SDG Film Fest, resaltó Emilio José Álvarez García.

El Director del corto informó que la idea de la producción nace del contacto con grupo Xcaret y Flora y Fauna de México como proveedor de video que era, pero se enamoró de lo que pasaba en playas de Xcacel con las tortugas y decidieron contactar a la productora del proyecto, Guadalupe Quintana Pali, para acceder a las playas de anidación y campamento tortuguero.

Quería contar no solo la historia de las tortugas sino de personas que hacen un cambio, de las personas que colaboran en su protección y cuya labor les ha cambiado la vida, como en el caso de Aurora, la voluntaria que da nombre al corto.

Para esa joven, como dijo en Radio Fórmula, trabajar en esos campamentos fue clave, pues “no sabía que iba a hacer con mi vida, no sabía que dos meses iban a significar tanto; cambié de carrera y mi forma de ver la vida, no me imaginé que me eligieran para el cortometraje y llegar a festivales internacionales y ganar un premio”.

El programa de la Asociación Flora y Fauna de México para proteger a las tortugas en Xcacel, trabajo que coordina Guadalupe Quintana, protege a las especies de la Riviera Maya y Tulum; en total son 13 playas de anidación las que protegen siendo el punto principal el santuario de la tortuga marina donde se hizo el video.

Para Guadalupe Quintana la protección a las tortugas es un factor de cambio de vida y muchos voluntarios son jóvenes, futuros agentes de cambio.

“Es un programa muy antiguo y muy duro, lo operamos con tan solo cinco tortugueros en la pandemia, normalmente son muchos más; vivir en campamentos no es fácil, porque es un trabajo nocturno”, agregó.

Ese hecho hizo difícil las grabaciones porque la luz de las cámaras afecta el ciclo de las tortugas, les puede hacer sentir que es la luna y alejarlas del agua.

El corto fue pensando para darle una proyección internacional, así que el hecho. que llegará a festivales era parte del proyecto y no resultó fortuito. (Infoqroo)