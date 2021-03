Esta semana la actriz estadounidense de origen mexicano, Ana Brenda Contreras, fue la madrina del nuevo proyecto de Isabel Lascurain, Abre la caja de, un canal de Youtube en el que la Pandora hará entrevistas a varias personalidades del espectáculo.

En esta primera emisión, las famosas hablaron acerca de la vida personal y profesional de Contreras, quien aseguró que ya siente el “llamado materno” y le encantaría formar una familia, incluso está considerando adoptar un bebé.

“Sí me gustaría reproducirme, pero no sé. Sé que a veces es un tiempo limitado el que tenemos las mujeres para hacerlo y tampoco me gustaría esperar tanto, pero no es algo que me urge”, explicó la protagonista de Por amar sin Ley.