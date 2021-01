Una de las actrices más guapas y talentosas que ha dado México al mundo es sin duda Martha Higareda, con un gran número de cintas, series y novelas en su carrera profesional, Martha es una de las actrices nacionales que ha incursionado en el cine de Hollywood.

Justamente durante una de estas filmaciones para la industria del entretenimiento norteamericano Martha Higareda vivió lo que para ella es “el oso de su vida”, pues para su mala fortuna pasó una enorme vergüenza ante actores como Keanu Reeves, Forest Whitaker, Chris Evans y Hugh Laurie, así lo confesó la actriz en el programa de YouTube de Yordi Rosado.

Cabe señalar que la gran vergüenza que pasó la sensual actriz mexicana ocurrió durante la filmación de la película “Reyes de la Calle”, donde compartió créditos con este grupo de actores de talla internacional.

Si ya has visto la película, sabrás que una de las escenas más famosas de la cinta es aquella donde Martha aparece nadando en una piscina vistiendo un sensual y candente bikini, mientras varias personas como Keanu Reeves y Chris Evans, la observaban.

Pese a ser una gran escena llena de celebridades, pues justamente durante su formación que la actriz vivió un vergonzoso incidente que la hizo tener “el oso de su vida”.

Con mucha vergüenza pero al mismo tiempo riendo a lo grande, Martha Higareda, contó cómo fue que esta escena se convirtió en el momento más vergonzoso de su vida.

Todo ocurrió cuando siguiendo las instrucciones de su director, la mexicana se introdujo a la piscina para nadar a través de ella y controlar sus movimientos de forma sensual, como se lo había pedido el director.

Sin dudarlo Martha acató las instrucciones e hizo lo suyo, pero se cansó de nadar y el aire se le fue durante el recorrido, sin embargo al salir trató de ser profesional como siempre ha sido.

“Yo seguí caminando y se acercó Keanu Reeves a darme una toalla. En lugar de dármela me cubrió con la toalla y me dio un beso en la frente y yo así de ‘¿por qué todo mundo está haciendo todo mal’. Entonces a mí me valió y seguí paseándome con el bikini”, narró la actriz