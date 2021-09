El cantante británico, exvocalista de Blur y actual vocalista de la banda virtual Gorillaz confirmó durante una entrevista que había grabado pistas con el puertorriqueño Bad Bunny en un viaje a Jamaica; asimismo, detalló que estas pistas incluyen una colaboración con Gorillaz, sencillo que esperan sacar durante el próximo año. Además, el cantante mencionó que le gustaría colaborar con más artistas del continente americano, como MC Bin Laden.

Albarn habló también de sus intenciones de volver a Blur, asegurando que tiene ideas para algunas canciones en las que espera poder trabajar el próximo año. Agregó que le gustaría lanzar un álbum con su antigua banda y regresar a los conciertos.

El cantante ha colaborado con Massive Attack, con la banda de hip hop De La Soul, además realizó varios tracks para el filme “Trainspotting”. También trabajó con Paul Simonon de The Clash, Simon Tong de The Verve, Tony Allen y Danger Mouse en un proyecto llamado The Good, the Bad & the Queen.

Fuente: Informador