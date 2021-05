Famosa por su participación en la exitosa novela de Televisa RBD, Maite Perroni, sigue estando en el gusto del público y emprendiendo nuevos proyectos, la joven actriz siempre ha mantenido en privado su vida personal, motivo por el que llamó la atención que la ex RBD abriera su corazón y confirmara su ruptura amorosa con Koko Stambuk tras 7 años de noviazgo.

Al respecto la atractiva actriz destacó que la ruptura no es nueva pues lleva meses de haber terminado su relación de 7 años y medio con su ahora ex pareja. Al respecto, Maite no dio detalles de los motivos del rompimiento pero señaló que las relaciones no necesariamente tienen que tener un final tóxico, pues en su caso simplemente “fue una historia que terminó un ciclo”, reveló la cantante a través del podcast ‘Se regalan dudas’.

Se separaron en los mejores términos

La famosa y talentosa actriz se sinceró y explicó que su rompimiento con el productor musical, Koko Stambuk, se dio en los mejores términos, pues en su caso si se dio esa charla entre adultos maduros donde determinaron el rumbo de su relación.

Fue así que la guapa intérprete confesó que se sentó con su expareja y fueron claros al decir: ‘Este ciclo se está terminando y aunque duela verlo hay que verlo porque está pasando y se está convirtiendo en otra cosa. Estamos entrando en otra etapa y si es así es mejor ahorita despedirnos con ese amor y con esa honra y con ese agradecimiento de lo que ya pudimos darnos y despedirnos’”, señaló la actriz.

Una decisión por demás difícil

Maite reconoció que debido al amor y cariño que existía entre los dos, la decisión de poner fin a la relación no fue para nada fácil: “Fue difícil y al mismo tiempo fue sano, fue como liberador, aunque se oiga raro porque ya estábamos en etapas diferentes y estábamos caminando hacia lugares diferentes”, reveló.

En este sentido Perroni destacó la importancia de terminar a tiempo y en buenos términos una relación, pues como pareja se debe estar consciente cuando la relación ya no da para más.

Para finalizar, la intérprete de 38 años comentó: “Ya son casi 6 meses de un proceso de distancia, de duelo, de ir cerrando, de irnos despidiendo y de entender que venían nuevos caminos y también hacerlo desde el amor”, concluyó.