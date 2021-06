Hoy miércoles fue confirmado que Jenni Rivera dejó fuera del testamento a su hija Janney Marín conocida como Chiquis.

El hermano de la llamada “Gran señora”, Juan Rivera lo confirmó en una charla que tuvo en el programa “Ventaneando” en donde habló sobre la auditoria que se le pidió a su hermana Rosie, quien hasta la fecha es la albacea de la fortuna de la cantante de “Ya lo sé” y “Amiga si lo ves”, y mientras explicaba dicha situación se tocó el tema de la herencia y fue en ese momento que “sin querer” se le salió que durante la lectura del testamento a la primogénita de Jenni no se le incluyó.

“Mi hermanita Rosie y yo en el 2013, para nosotros el temor más grande es el día que no se escuche el nombre de Jenni Rivera, es cuando realmente se muere un artista. Entonces empezamos a trabajar todas las empresas, regalías, productos, algunos que dejó Jenni por hacer y otros que no. De la misma manera ese dinero entra como un embudo y que sigue yendo al mismo lugar, que es el fondo que dejó Jenni. Ese fondo se reparte entre los cuatro hijos, porque Chiquis no fue dejada ahí”, aseguró.