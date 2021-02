Mediante sus redes sociales, el director de cines Zack Snyder, confirmó que el Snyder Cut de Justice League estará disponible a nivel mundial el mismo día que se estrene en Estados Unidos.

Pese a que la plataforma de HBO Max llegará a Latinoamérica hasta el próximo mes junio, la nueva cinta estará disponible a través de iTunes y Google Play en México.

Zack Snyder’s Justice League will be available worldwide in all markets on the same day as in the U.S. on March 18 via on-demand, digital download, linear, or streaming. #SnyderCut #SnydercutWorldwide (1/2) pic.twitter.com/WPdr5wXgta

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 19, 2021