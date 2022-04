El último día de la CinemaCon se dio a conocer una de las noticias que los fanáticos de la saga Los juegos del hambre, habían estado esperando desde hace tiempo. Por supuesto nos referimos a la fecha de lanzamiento de la precuela que oficialmente lleva por título The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

Durante el panel de Lionsgate, estudio detrás de estas producciones basadas en las novelas de Suzanne Collins, se confirmó que la precuela llegará a cines el próximo 17 de noviembre de 2023, se reveló en un reporte The Wrap.

Esta nueva entrega se centrará en Coriolanus Snow cuando apenas tenía 18 años. En esta época era considerado uno de los mejores estudiantes de Academia Panem, donde fue elegido como el mentor de Lucy Gray Baird, tributo del Distrito 12, seleccionado para competir en los ahora famosos Juegos del Hambre.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes será dirigida por Francis Lawrence, quien se encargó de llevar a la pantalla grande Los juegos del hambre: En llamas, así como Los juegos del hambre: Sinsajo Parte 1 y Los juegos del hambre: Sinsajo Parte 2.

Por el momento no se ha revelado el reparto que conformará esta nueva producción o si Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson o cualquier otro miembro de las primeras películas estará involucrado en el proyecto.