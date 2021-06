El pasado viernes 18 de junio se estrenó la cuarta temporada de Élite en donde un nuevo director llegó a Las Encinas y junto con él sus tres hijos, y un miembro de la realeza, estos llegaron a cambiar el mundo de los estudiantes y nuevamente pusieron a temblar a los seguidores de esta exitosa historia española.

Aunque la cuarta temporada de Élite hasta el momento ha recibido muchas críticas por su alto contenido sexual, los productores de esta historia ya preparan la quinta edición.

¿Cuándo se estrena la quinta temporada y quiénes aparecen?

Fue a inicios de este 2021, cuando aún no se estrenaba la cuarta temporada, cuando en el perfil oficial de Instagram de Élite se compartió un breve video en el que aparecen Carla Díaz quien interpreta a “Ari” ya a Georgina Amorós quien da vida a “Cayetana” soltar un globo en forma de número 5.

Con esto se confirmó una quinta temporada de la historia de los rebeldes alumnos de Las Encinas, pero si esto no había quedado claro, Claudia Salas y Martina Cariddi (Rebeka y Mencía) aparecieron decorando un pastel en donde con frutos rojos formaron el número 5 y confirmaron que habrá una quinta parte de esta historia.

Cabe señalar que hasta el momento no se conoce cuándo será el estreno de esta quinta edición, sin embargo se espera que se estrene durante los primeros meses del año 2022.

Los personajes

Si aún no has visto la cuarta temporada, es mejor que no sigas leyendo porque podremos spoilearte el final de esta historia.

Y es que para quienes ya terminaron de ver los 8 capítulos saben que en el final Guzmán y Ander deciden irse de “mochilazo” a recorrer el mundo, luego de varios problemas amorosos que ambos sufrieron con sus respectivas parejas, por lo que es muy probable que en la quinta temporada ya no sean parte de la historia.

Pero los que estamos seguros que sí pueden aparecer son: Ari (Carla Díaz), Patrick (Manu Ríos), Mencía (Martina Cariddi) y Philippe (Pol Granch), Cayetana (Georgina Amorós), Rebeka (Claudia Islas), Samuel (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso), Benjamín (Diego Martín); aunque cabe aclarar que hasta el momento no es nada confirmado.

Mientras que nuevos personajes se unirán al reparto, y de acuerdo con páginas especializadas, está confirmada la participación de Valentina Zenere, una actriz argentina conocida por su participación en proyectos como “Casi ángeles”, “Soy luna” y “Las chicas del cable”.

Además de Valentina Zenere, se espera la presencia del actor brasileño André Lamoglia, quien tiene tan solo 24 años y es conocido por interpretar a Rafael Smor en la serie “Juacas” de Disney Channel.