50 Cent confirmó la participación de Eminem en la serie “Black Mafia Family”, lo que marca el regreso del también rapero estadounidense a la actuación donde gozó de gran éxito durante un largo tiempo y con o que ha demostrado su talento.

La serie, con la producción a cargo del cantante y compositor 50 Cent, está basada en hechos reales y en ella Eminem interpretará a Richard Wershe Jr., conocido como “White Boy Rick”, que actuara por un tiempo como un informante de la policía pero luego fuera detenido por venta de drogas.

“Voy a sacar a los perros grandes. No podía hacer una serie ambientada en Detroit sin contar con la leyenda Eminem. Interpretará a White Boy Rick en Black Mafia Family”, fue el mensaje que compartió 50 Cent anunciando la participación del rapero en la serie.

Oh yeah i’m bringing the big dogs out, I couldn’t do a show based in Detroit without incorporating the legend @eminem. Got him to play white Boy Rick in BMF, this shit is out of here. 🚦Green Light Gang #bransoncognac #lecheminduroi pic.twitter.com/YaklhzgJER

— 50cent (@50cent) August 17, 2021