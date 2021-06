Loki ha llegado a su ecuador, al tercero de sus seis capítulos, confirmando una de las teorías más extendidas entre los fans de la serie. Y es que la identidad de la variante que ha estado causando el caos en el timeline sagrado de Marvel… no es exactamente la que en un primer momento se pensaba.

-Atención: esta nota tiene spoilers-

Así esta tercera entrega retoma la narración justo donde lo dejó el capítulo 2, con Loki siguiendo a la Variante a través de uno de los portales mediante de los que los agentes de la AVT viajan por el tiempo y el espacio.

Según le comentó Mobius a Loki ya al final del primer capítulo, esta variante criminal que busca dinamitar la Línea Temporal Sagrada de los Guardianes del Tiempo es una versión alternativa del propio Loki. Y, tras mostrar su rostro al final de la segunda entrega, todos dieron por hecho que se trataba de Lady Loki, la versión femenina del Dios del Engaño encarnada por la actriz Sophia Di Martino… pero esto no es del todo cierto.

Tras acabar por error en el planeta Lamenti-1, la villana le deja claro al personaje de Tom Hiddleston en varias ocasiones que no quiere que la llame “Loki” y mucho menos “Variante”. El Dios del Engaño señala además no querer llamar por su nombre “a una versión descolorida” de él, a lo que ella responde: “Bien, porque he dejado de serlo. Ahora soy Sylvie“.

We've waited all week for #LokiWednesday! The third episode of Marvel Studios' #Loki is now streaming on @DisneyPlus! pic.twitter.com/ldJ5Mj6pIC — Loki (@LokiOfficial) June 23, 2021

Aunque durante todo el capítulo la serie mantiene cierta ambigüedad que hace que no se especifique si Sylvie y Loki son la misma persona o no, los fans más avispados de Marvel saben bien quién es este personaje en realidad.

En los cómics, Sylvie Lushton es la segunda mujer que ostenta el título de La Encantadora y fue creada por el propio Loki, quien le otorgó sus poderes a una humana anónima solo por diversión. Su primera aparición en las grapas tiene lugar en julio de 2009, en el primer número de Dark Reign: Young Avengers.

En la serie de Disney+, la villana no hace referencia a cómo consiguió sus poderes, aunque sí afirma que aprendió a controlarlos por sí misma, algo que estaría en consonancia con la versión del cómic.

Teniendo esto en cuenta, cobran sentido muchos de los elementos vistos en el episodio. La Encantadora tiene la capacidad de controlar mentalmente a las personas sin usar la Gema de la Mente, como sí necesitaba hacerlo Loki durante la primera película de Los Vengadores. Además, la villana emite un fulgor verde cuando usa sus poderes que también puede ser visto durante su aparición en el episodio.