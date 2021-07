Fue hace un par de semanas que una famosa revista de espectáculos dio a conocer que Ester Expósito había corrido de su departamento a Alejandro Speitzer pues estaba cansada que el mexicano no la apoya en nada económicamente por lo que terminó la relación amorosa y además le pidió que se fuera de su hogar.

Ante esta información, fue la propia actriz quien por medio de historias negó haber corrido a Alejandro Speitzer además aseguró que el mexicano era un gran hombre y muy trabajador, ante esto el actor agradeció a la española por tan bellas palabras.

Días después fue el hermano de Alejandro Speitzer quien en una entrevista aseguró que el actor y Ester Expósito aún seguían juntos, pero que debido a que Alejandro había viajado a grabar la segunda temporada de una serie se habían separado pero solo físicamente.

Pese a que Carlos Speitzer negó que su hermano y Ester Expósito hubieran terminado su relación, los rumores continuaron, incluso se ligó a la actriz española con el cantante de música urbana Raw Alejandro.

Fanáticos de Ester Expósito, se dieron a la tarea de demostrar que la protagonista de Élite y el intérprete de “Todo de ti” han estado saliendo en las últimas semanas.

¿Ya no están juntos?

Tras varias semanas de estar en el ojo del huracán, finalmente Ester Exposito y Alejandro Speitzer han dado las señales de que su relación habrían terminado y no de la mejor manera.

Pese a que ambos aún conservan fotografías y videos en donde aparecen juntos, en sus respectivas redes sociales y con los románticos mensajes que se escribían el uno al otro, ya ninguno de los dos se siguen en redes sociales.

Además de ya no seguirse en instagram, desaparecieron las etiquetas y comentarios de sus publicaciones, por lo que se presume que no solo se eliminaron sino que se bloquearon, esto para no saber nada uno del otro.