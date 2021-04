No hay fecha que no se cumpla y en esta ocasión y en contra de las circunstancias de uno de los momentos históricos más complejos de la historia, como lo es la pandemia por covid-19, el arte salió al rescate y la ceremonia del Oscar 2021 sí se realizó, aunque con medidas sanitarias nunca antes vistas en una gala.

No se vivió la tradicional alfombra roja rodeada de estrellas, en las que todos se saludaban, se juntaban y regalaban momentos épicos que con las redes sociales de inmediato se viralizaban, sino que todos se hallaban a la distancia, en diferentes sedes, incluso, la diversión en las manos de un presentador se perdió.

Pero lejos de perder, el arte fue el que ganó pues derrotó al covid-19 al armar una celebración a lo mejor del cine, con sus principales protagonistas y sin que otras distracciones que le robaran la atención.

El cine se suspendió

Además, el séptimo arte también perdió a sus seguidores en las salas de cine y fortaleció a las compañías de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y hasta Disney Plus, cosa que a los puristas no les encanta, pero que no queda dudas que es una realidad.

Este año no hubo representación mexicana en cuanto a película extranjera se refiere, pero hay tres compatriotas que se metieron en la pelea por la estatuilla en la terna de Mejor Mezcla de Sonido.

Entre las cosas que destacan es que por primera vez en la historia se nominaron a dos mujeres (al mismo tiempo) para obtener el premio a Mejor Director y que el actor Anthony Hopkins es el hombre más longevo en estar nominado a Mejor Actor por su papel en “El Padre”.

LISTA DE GANADORES DEL OSCAR 2021

Así sin más que decir vamos a dejar la lista COMPLETA de todos los que ganaron una estatuilla en este convulso 2021, durante la ceremonia número 93 del del Premio Oscar.

Mejor Cortometraje Documental

“Colette” GANADORA

“A Concerto Is a Conversation”

“Do Not Split”

“Hunger Ward”

“A Love Song for Latasha”

Mejor Cortometraje de Animación

“Burrow”

“Genius Loci”

“If Anything Happens I Love You” GANADOR

“Opera”

“Yes-People”

Mejor Cortometraje

“Feeling Through”

“The Letter Room”

“The Present”

“Two Distant Strangers” GANADOR

“White Eye”

Mejores Efectos Visuales

“Love and Monsters”

“Cielo de Medianoche”

“Mulan”

“The One and Only Ivan”

“Tenet” GANADORA

Mejor Sonido

“Greyhound”

“Mank”

“Noticias del gran mundo”

“Soul”

“Sound of Metal” GANADORES MEXICANOS

Mejor Diseño de Producción

“El padre”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank” GANADORA

“Noticias del gran mundo”

“Tenet”

Mejor Canción Original

“Fight For You” de “Judas and the Black Messiah” GANADORA

“Hear My Voice” de “El juicio de los 7 de Chicago”

“Husavik” de “Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga”

“lo Sì (Seen)” de “La vida por delante”

“Speak Now” de “Una noche en Miami”

Mejor Banda Sonora Original

“Da 5 Bloods”

“Mank”

“Minari”

“Noticias del gran mundo”

“Soul” GANADORA

Mejor Maquillaje y Peluquería

“Emma”

“Hillbilly: Una elegía rural”

“Ma Rainey’s Black Bottom” GANADORA

“Mank”

“Pinocchio”

Mejor Montaje

“El padre”

“Nomadland”

“Una joven prometedora”

“Sound of Metal” GANADORA

“El juicio de los 7 de Chicago”

Mejor Diseño de Vestuario

“Emma”

“Ma Rainey’s Black Bottom” GANADORA

“Mank”

“Mulan”

“Pinocchio”

Mejor Fotografía

Sean Bobbitt por “Judas and the Black Messiah”

Erik Messerschmidt por “Mank” GANADORA

Dariusz Wolski por “Noticias del nuevo mundo”

Joshua James Richards por “Nomadland”

Phedon Papamichael por “El juicio de los 7 de Chicago”

Mejor Documental

“Collective”

“Crip Camp”

“El agente topo”

“My Octopus Teacher” GANADOR

“Time”

Mejor Película Internacional

“Otra ronda” GANADORA

“Better Days”

“Collective”

“The Man Who Sold His Skin”

“Quo Vadis, Aida?”

Mejor Película de Animación

“Onward”

“Over the Moon”

“Shaun the Sheep Movie: Farmageddon”

“Soul” GANADORA

“Wolfwalkers”

Mejor Guion Original

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, and Kenny Lucas por “Judas and the Black Messiah”

Lee Isaac Chung por “Minari”

Emerald Fennell por “Una joven prometedora” GANADORA

Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder por “Sound of Metal”

Aaron Sorkin por “El juicio de los 7 de Chicago”

Mejor Guion Adaptado

Sacha Baron Cohen and Co-Writers por “Borat Subsequent Moviefilm”

Florian Zeller and Christopher Hampton “El padre” GANADOR

Chloe Zhao por “Nomadland”

Kemp Powers por “Una noche en Miami”

Ramin Bahrani “Tigre Blanco”

Mejor Actriz de Reparto

Maria Bakalova por “Borat Subsequent Moviefilm”

Glenn Close por “Hillbilly: Una elegía rural”

Olivia Colman por “El padre”

Amanda Seyfried por “Mank”

Youn Yuh-jung por “Minari” GANADORA

Mejor Actor de Reparto

Sacha Baron Cohen por “El juicio de los 7 de Chicao”

Daniel Kaluuya por “Judas and the Black Messiah” GANADOR

Leslie Odom Jr. por “Una noche en Miami”

Paul Raci por “Sound of Metal”

Lakeith Stanfield por “Judas and the Black Messiah”

Mejor Director

Thomas Vinterberg por “Another Round”

David Fincher por “Mank”

Lee Isaac Chung por “Minari”

Chloe Zhao por “Nomadland” GANADORA

Emerald Fennell por “Una joven prometedora”

Mejor Actriz

Viola Davis por “La madre del blues”

Andra Day por “Los EE UU contra Billie Holiday”

Vanessa Kirby por “Fragmentos de una mujer”

Frances McDormand por “Nomadland” GANADORA

Carey Mulligan por “Una joven prometedora”

Mejor Actor

Riz Ahmed por “Sound of Metal”

Anthony Hopkins por “El padre” GANADOR

Chadwick Boseman por “La madre del blues”

Gary Oldman por “Mank”

Steven Yeun por “Minari”

Mejor Película

“El Padre”

“Judas And The Black Messiah”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland” GANADORA

“Una joven prometedora”

“Sound Of Metal”

“El juicio de los 7 de Chicago”

