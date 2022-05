Después de casi un mes de proceso, el juicio de Amber Heard por difamación en un caso presentado contra ella por su exmarido Johnny Depp hace una pausa de una semana.

El tribunal se reanudará el 16 de mayo a las 9 am, bajo la presidencia de la jueza Penney Azcarate, mientras Heard continúa con su testimonio por tercer día.

Heard fue demandada por Depp por US$50 millones por haber insinuado que había abusado de ella en un artículo de opinión publicado en 2018 en The Washington Post. Aunque ella no lo nombró en el artículo, él afirma que sus acusaciones han impactado en su capacidad para conseguir papeles importantes en el cine.

En 2020, Depp perdió un caso de difamación en el Reino Unido contra The Sun después de que el tabloide británico lo tildara de “maltratador de mujeres”. En ese caso, tanto él como Heard subieron al estrado como testigos, al igual que otros que están testificando en el juicio actual. Sin embargo, esta vez, una ronda de nuevas declaraciones en vídeo y comparecencias en persona en el estrado se están transmitiendo en directo para que cualquiera pueda verlas.

Decir que algunas de las revelaciones han sido sorprendentes es quedarse corto, y algunos de los testimonios han sido desgarradores.

Las diferencias en el recuerdo de los hechos son enormes y en algunos puntos las líneas de tiempo han sido confusas, a lo que no han contribuido los años transcurridos desde entonces y el supuesto volumen de alcohol y drogas involucrado durante la relación de aproximadamente cuatro años.

Sin embargo, se han revelado muchas cosas sobre la pareja y sus vidas, tanto juntas como separadas. Esto es lo que se supo al final de la cuarta semana del juicio.

Los abusos en la infancia de Johnny Depp

Depp habló sobre su infancia, alegando que él y sus hermanos sufrieron abusos a manos de su madre, diciendo que era un reflejo de su relación con Heard.

“[Ella] tenía la capacidad de ser tan cruel como cualquiera puede ser”, comentó de su madre, señalando que esto también afectó a sus hermanos y a su padre. “Era bastante violenta y bastante cruel”.

Depp relató que podía “lanzarte un cenicero”, y afirmó que su madre golpeaba a sus hijos en la cabeza y que a veces utilizaba un “zapato de tacón o un teléfono o lo que tuviera a mano”.

El actor afirmó que la familia estaba conmocionada y que sus hermanos se protegían instintivamente cuando su madre pasaba por delante porque “no sabían lo que iba a pasar”.

Describió a su padre, por su parte, como “amable”, “tímido” y “estoico”. También se alegó en el testimonio judicial que el padre de Depp solía golpearle con un cinturón a instancias de su madre.

Los inicios de la relación

Heard describió su primer encuentro con Depp en 2008, antes del rodaje de la película The Rum Diary. Después de hacer un par de audiciones, le pidieron que se reuniera con él.

“Hablamos de libros, música y poesía. Nos gustaban muchas de las mismas cosas, escritores oscuros… fragmentos de poesía a las que no había oído referirse a nadie más”, declaró al jurado.

“Me pareció extraordinario. Salí de allí con la sensación de haberme quedado con la boca abierta”, comentó, y añadió que le habían dicho que Depp la llamaría.

Heard dijo que no se encontró mucho con él en el set de la película en 2009 hasta que los dos se pusieron a rodar una escena de beso. “Ya no parecía una escena normal, sino más real”, explicó. “Me agarró la cara y me atrajo hacia él y me besó de verdad”.

Contó al jurado cómo le había visitado en su remolque después de la escena: “Me levantó la parte trasera de la bata con su bota y yo me di la vuelta y me reí… Me empujó juguetonamente a la cama, al sofá. Juguetón y coqueto. Y dijo, ‘Yum’. Y como que levantó las cejas así”.

“Sentí química, sentí esta otra cosa que iba más allá de mi trabajo, seguro. Johnny sentía claramente eso por mí”, declaró Heard. “Pero al mismo tiempo ambos teníamos relaciones y es un trabajo”.

Señaló que Depp le enviaba regalos y la invitaba a su casa, pero no volvieron a verse hasta la gira de prensa de la película en 2011, cuando ambos estaban recién separados. Ella lo visitó en su habitación de hotel en Londres, donde volvieron a besarse.

“Nos sentamos en el sofá y hablamos. Bebimos vino tinto. Sentí que había electricidad en la habitación. Me levanté y, al salir, me agarró por los dos lados de la cara como hizo cuando rodábamos esa escena y me besó y yo le devolví el beso”, declaró.

Y añadió: “Nos enamoramos. Estuvimos de viaje hablando de esta película en la que participamos juntos. Pasamos la noche juntos en mi habitación de hotel y durante el resto de la gira de prensa”.

Comenzaron a salir oficialmente en 2012 y se casaron a principios de 2015. Ella solicitó el divorcio menos de 18 meses después.

Lugares clave en la relación

Los lugares mencionados en el juicio reflejan sin duda el estilo de vida de la jet-set que se espera de una pareja de Hollywood. Londres, Tokio, Puerto Rico, la Costa Dorada, Nueva York, las Bahamas y, por supuesto, Los Ángeles, han aparecido.

El funcionamiento y la disposición de la isla privada de Depp en las Bahamas quedaron detallados en el caso de la acusación, y su administrador testificó sobre la boda de la pareja, los invitados y las peleas.

En el testimonio de Heard, aclaró la situación de la pareja en Los Ángeles. Depp es propietario de cuatro casas en un callejón sin salida al final de la Avenida Sweetzer en West Hollywood, junto a Sunset Boulevard, a la que se referían simplemente como “Sweetzer”, y que incluye un estudio de grabación.

Cuando empezaron a salir, Heard vivía en la parte superior de un dúplex al que se refieren por su calle, “Orange”, pero pronto se mudó con Depp por motivos de seguridad, aunque señaló que ambos viajaban tanto por trabajo que a menudo no estaban en Los Ángeles.

Sin embargo, cuando estaban, la pareja se alojaba mayoritariamente en los cinco penthouses que Depp poseía en el Eastern Columbia Building, un condominio de lujo situado en unos grandes almacenes art decó reconvertidos en el centro de Los Ángeles.

Tres de las unidades estaban interconectadas, y el espacio semicomunal estaba ocupado también por la hermana de Heard, Whitney, la mejor amiga de Heard en ese momento, Rocky Pennington, y su pareja, además de la pareja.

Otra unidad se mantenía abierta para los invitados y la quinta estaba ocupada por el amigo artista de Depp, Isaac Baruch, que testificó al principio del juicio, al igual que el administrador del edificio y, sobre todo, el conserje.

Fue en los penthouses donde se produjeron algunos de los incidentes más significativos de supuesta violencia, además de los relatados al tribunal en las Bahamas, Australia y después de la Met Gala de Nueva York.

Consumo de alcohol y drogas por parte de ambos

El equipo legal de Heard se ha centrado en el consumo de alcohol y drogas por parte de Depp, así como en su lucha con los medicamentos recetados, como parte clave de la defensa de su cliente.

Ella declaró que le tomaba fotos desmayado porque él olvidaba o negaba lo que hacía cuando estaba borracho o desmayado. Los abogados de Heard sostienen que las negaciones de abuso de Depp carecen de credibilidad debido a estos desmayos.

Heard señaló que Depp se rodea de un séquito de facilitadores que se encargan de mantener todo en orden y lo protegen de cualquier consecuencia de su consumo de alcohol y drogas. Esto se produjo después de que una serie de testigos de Depp declararan que su consumo de alcohol era muy exagerado y que aguantaba bien el alcohol.

Los testigos de Depp también insinuaron que Heard también bebía demasiado, señalando su amor por el vino, y el gerente de negocios de Depp explicó que la factura del vino se redujo de US$160.000 a casi cero después de que la pareja rompiera. El gerente de su casa en Londres mencionó que se consumían dos botellas de vino tinto al día, pero no recordaba haber visto a Depp beber.

Heard también habría consumido MDMA y hongos alucinógenos en varias ocasiones, pero negó haber pedido a Depp que le consiguiera los primeros para el viaje a Australia, donde calcula que tomó entre ocho y diez tabletas en una sesión.

También alegó un patrón de abuso de alcohol y drogas que alimentó un comportamiento errático, incluyendo sostener a su perro por la ventana de un auto en movimiento y acusarla de tener una aventura que ella asegura no haber tenido.

“Johnny con speed es muy diferente a Johnny con opiáceos. Johnny con opiáceos es muy diferente de Johnny con Adderall y cocaína, que es muy diferente de Johnny con Quaalude, pero he tenido que aprender a prestar atención a las diferentes versiones de él”, explicó.

Depp afirmó que no tiene problemas con el alcohol, pero admitió que tiene un problema con los opiáceos para el que ambos declararon que buscó tratamiento.

Diferentes versiones sobre la pelea en Australia y el dedo amputado

Tanto Heard como Depp testificaron sobre lo que cada uno alega que ocurrió durante un incidente violento en Australia a principios de 2015, cuando Depp sufrió un grave corte en el dedo.

Este ha sido un punto clave del juicio, en el que Heard y Depp han compartido relatos escabrosos, que difieren enormemente sobre cómo se cortó el extremo del dedo medio.

Heard afirmó que no estaba despierta cuando se produjo la lesión y que solo vio las secuelas; Depp alegó que se hirió el dedo cuando Heard le arrojó una botella de vodka y esta hizo contacto y dejó el hueso expuesto.

A continuación, Depp garabateó con sangre y pintura los espejos y las pantallas de las lámparas, lo que ocasionó enormes daños en la casa que alquilaban, como también confirmaron los miembros del personal en su testimonio.

Heard alegó que Depp la agredió sexualmente con una botella de licor esa noche. Depp negó haber agredido a Heard.

Cómo fue concebido y revisado el artículo de opinión

En cuanto al artículo de opinión sobre la violencia doméstica que está en el centro del juicio, Heard supuestamente quería que se volviera a incluir una sección que señalaba su relación con Depp, después de que los abogados editaran el artículo para eliminar las referencias al matrimonio.

En una declaración pregrabada, filmada en diciembre, Terence Dougherty, director de operaciones y consejero general de la ACLU (Unión Americana de Libertades Civiles), contó al jurado cómo el abogado interno de la ACLU ayudó a redactar y revisar el artículo para Heard.

Uno de los correos electrónicos de la ACLU dirigidos a Heard que se le mostraron a Dougherty decía: “Tus abogados deberían revisar esto por la forma en que he eludido hablar de tu matrimonio”, añadiendo que esperan que no interfiera con el acuerdo de no divulgación que Heard firmó en relación con su divorcio.

Otro correo electrónico mostrado en el tribunal hace referencia a que Heard supuestamente expresó su deseo de reinsertar “ingeniosamente” secciones referidas a la obtención de una orden de alejamiento temporal de su “entonces marido” dos años antes. Pero dijo que estaba de acuerdo con el borrador final si eso no era posible.

El artículo fue publicado entonces por The Washington Post y poco después otros medios de comunicación lo relacionaron con Depp.

Diferentes opiniones médicas sobre la salud mental de Amber Heard

Dos psicólogas han testificado sobre la salud mental de Heard, una por cada parte del juicio.

Para la acusación, la Dra. Shannon Curry declaró que se reunió con Heard dos veces durante un total de 12 horas y que “el resultado de la evaluación de Heard apoyó dos diagnósticos: trastorno limítrofe de la personalidad y trastorno histriónico de la personalidad”. También comentó que Heard no mostraba signos de TEPT (trastorno de estrés postraumático).

La Dra. Curry señaló que Heard “externaliza la culpa” y puede ser “santurrona”, “sentenciosa” y tener ira, y añadió que hay un “miedo desesperado al abandono” entre los que padecen el trastorno limítrofe y que la reacción a eso es tratar de mantener cerca a una persona importante y este comportamiento puede llegar a ser extremo. Esto apoyó otros testimonios de que Heard era violenta con Depp y que no soltaba las discusiones.

Sin embargo, la Dra. Dawn Hughes testificó a favor de Heard y subrayó que la actriz padece trastorno de estrés postraumático derivado de la violencia doméstica a manos de Depp, pero también de abusos anteriores cuando era niña.

La Dra. Hughes indicó que pasó 29 horas con Heard a través de Zoom y en su oficina de Nueva York y que no vio ninguna evidencia que sugiriera trastornos de la personalidad. También descartó la idea de que la pareja expresara signos de “abuso mutuo”, como había dicho su consejero matrimonial.

La Dra. Curry estaba sentada en la primera fila del tribunal durante el testimonio de la Dra. Hughes.

Pérdidas estimadas en la carrera de Johnny Depp

Depp perdió US$40 millones tras la publicación del artículo de opinión de Amber Heard, según declaró un contable forense poco antes de que el equipo legal del actor diera por concluido su caso.

El contador forense Michael Spindler declaró al tribunal que analizó el tiempo entre el 18 de diciembre de 2018, cuando se publicó el artículo de opinión de Heard, y el 31 de octubre de 2020 para determinar cuántos ingresos puede haber dejado de percibir el actor como resultado del artículo.

Spindler afirmó que el hecho de que Depp fuera excluido de la sexta película de Pirates of the Caribbean fue una de las principales razones de su estimación. El agente Jack Whigham declaró que se había llegado a un acuerdo por US$22,5 millones por la película.

En 2017, las reservas de Depp ascendieron a “unos US$17,5 millones”, explicó Spindler. Utilizaron esa suma como referencia para un año “típico” para el actor. La pérdida de la sexta película de Pirates ascendió a US$20.250.000 en ganancias perdidas, según Spindler, cuyo análisis estableció la paga de US$22,5 millones menos la paga para el agente. Los US$20 millones adicionales eran una estimación para otros proyectos.