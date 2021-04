Marvel Studio ha lanzado el nuevo tráiler de ‘Loki’, la serie de Disney Plus que se estrena este 11 de junio de 2021, y que seguirá contando con el carisma y personalidad que caracteriza al actor Tom Hiddleston.

Como ya ha sucedido en el caso de las otras dos series de Disney+, como ‘WandaVision’ y ‘Falcon, y el soldado de invierno’, la trama transcurre tras los hechos narrados en la película ‘Vengadores: Endgame’ (2019).

En esa ocasión, Loki había robado el Tesseract, encontrado y capturado por la Time Variance Authority, una organización que monitorea las diversas líneas de tiempo del multiverso y puede, si lo considera apropiado, cancelarlas.

Disfruta el nuevo tráiler de la serie original #Loki de Marvel Studios. Estreno 11 de junio, solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/R5DNb9bRBW — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) April 5, 2021

Como se explica en el avance, Loki ha cambiado la línea de tiempo, los jefes de TVA tienen la intención de obtener ayuda de él para arreglar las cosas. Sin confiar en él, por supuesto, pero enfrascado en una peligrosa batalla de engaños.

Loki, de Marvel Studios, presenta al Dios del Engaño mientras sale de la sombra de su hermano en una nueva serie que tiene lugar después de los eventos de Avengers: Endgame.

“Mira a Loki, quien, después de huir con el Tesseract, es un pez fuera del agua cuando aterriza en un mundo de problemas con la burocrática TVA (Time Variance Authority)”, así lo describe Marvel en esta nueva mirada al personaje.

Loki’s time has come. ⌛ Watch the brand-new trailer for #LOKI, and start streaming the Marvel Studios Original Series June 11 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/6bnfo5C2R1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) April 5, 2021

Tom Hiddleston regresa como el personaje principal, junto con Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku y Richard E. Grant. Kate Herron dirige Loki y Michael Waldron es el escritor principal.

Fans de Marvel reaccionan al tráiler de Loki

Los usuarios de Twitter se han emocionado después de ver el nuevo tráiler de Loki, y así reaccionaron algunos de ellos.

El nuevo tráiler de Loki me trae loca, yo lo sé no estoy loca que al devolver la gema del alma de devuelve el alma y la viuda negra está viva, yo lo sé no estoy loca y mis ideas conspirativas Tampoco pic.twitter.com/uOuqLuTZBD — 🌻☀️porrnesia parrapio ☀️🌻 (@_hobiandsprite) April 6, 2021

sorry for the person marvel studios is going to make me this summer #Loki pic.twitter.com/eSRjqvYdSS — zach (@civiiswar) April 5, 2021

It took 6 Avengers to defeat this guy. pic.twitter.com/h8mNwP1zUX — Cade ☀️ LOKI SERIES (@LokiSnakes) April 5, 2021

Tom Hiddleston y Owen Wilson, a quienes se les da todo el espacio para explorar sus fantásticos personajes, el caos del viaje en el tiempo y Endgame de repente parece un juego de niños que veremos cómo se desenvuelve esta nueva historia del UMC en Loki, la nueva serie de Disney Plus.