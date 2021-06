CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el largo parón sufrido al inicio de la pandemia, la producción de Misión Imposible 7 ha sido detenida una vez más. Paramount Pictures ha paralizado temporalmente el rodaje del filme protagonizado por Tom Cruise tras detectar un positivo en coronavirus entre el equipo.

Esta no es la primera vez que Paramount tiene que posponer el rodaje de Misión Imposible 7 por un caso de coronavirus. En septiembre de 2020 la filmación se vio detenida de nuevo cuando 12 personas dieron positivo en el set de Italia.

El pasado diciembre salió a la luz un audio de Cruise, que también es productor del filme, dando una severa reprimenda a dos trabajadores que no respetaban las normas de seguridad. El actor amenazó con despedir a los miembros del equipo que se saltaran las medidas sanitarias en el set.

Díganlo a la gente que está perdiendo sus malditos hogares porque nuestra industria está cerrada. No van a poner comida en su mesa ni a pagar su educación universitaria. Pensando en eso me acuesto todas las noches: ¡El futuro de esta puta industria!”, gritaba Cruise en la grabación. “Así que lo siento, no quiero sus disculpas. Ya lo he dicho, es lo que quiero, y si no lo hacen, están fuera. ¡No vamos a cancelar esta maldita película! ¿Entendido? Si lo vuelvo a ver, están despedidos”, amenazó.