Katy Perry ha generado todo tipo de reacciones a través de redes sociales luego de dar a conocer a través de su cuenta personal de Twitter que más pronto que tarde se unirá al movimiento vegano para dejar de consumir cualquier tipo de alimento que tenga procedencia animal.

El objetivo del movimiento vegano es despojarse de los alimentos que sean producto del sufrimiento y las prácticas inhumanas que se generan para conseguir la comida a costa del sacrificio de otros seres vivos que sienten y tienen terminales nerviosas, por ejemplo, los animales.

Como era de esperarse, de inmediato la noticia causo revuelo a través de las redes sociales de la famosa, quien recientemente se convirtió en madre y busca ser un mejor ser humano y mejorar en diversos aspectos de su vida, empezando por su alimentación.

Sin embargo, lo que ha causado controversia es que la estrella del pop incluyó un importante compañero para su última aventura saludable y solidaria para el planeta, por lo que decidió que a su iniciativa vegana se le una nada menos que su perrito Nugget.

“Estoy lista al 95% para convertirme en cien por cien vegana… Mi perro Nugget también se ha apuntado a este viaje del que ya llevo cuatro meses. Recen por nosotros, ¿vale?”, escribió la futura esposa del actor Orlando Bloom.

I’m about 95% ready to be 100% VEGAN… my dog Nugget has been joining me on this journey for the past 4 monthz. Pray for us ok ✌🏻♥️

— KATY PERRY (@katyperry) January 16, 2021