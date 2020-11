Después del mensaje de felicitación que envió Susana Zabaleta al nuevo presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, cibernautas mostraron su desacuerdo con la situación de que la también cantante, emitiera buenos deseos en nombre de todos los mexicanos.

La actriz escribió en su cuenta de Twitter: “Sé que nuestro presidente no lo ha hecho, pero, Sr. Presidente Electo @JoeBiden, ¡muchas felicidades! Gracias por cambiar nuestro mundo. Atentamente, los mexicanos.” , publicación que llegó a los más de 4 mil ‘Me gusta’ y provocó más de 7 mil comentarios.

Algunos de los mensajes que se pudieron leer en las redes sociales de la cantante y actriz, eran críticas a su postura política, que en otras ocasiones ya la ha metido en polémicas, pero en esta ocasión desató comentarios como:

“Zapatero a su zapato, tu dedícate a lo que mejor sabes hacer que es cantar y actuar; la política exterior es algo que desconoces, algo que se ve no manejas. Nuestro presidente @lopezobrador_ya se ha pronunciado al respecto, te invito a que veas la mañanera de hoy y TE INFORMES”. “Jamás me había sentido tan avergonzado de que hablaran en mi nombre, sobre todo viniendo de alguien que manifiesta tan poca virtud orientativa en lo político. Habla solo por ti @SusanaZabaleta no inmiscuyas a fuerza a personas que pueden pensar por si mismas”.

“Biden no ha hecho nada, ni si quiera ha ganado la elección, de hecho, justo ahora le están quitando la preferencia en Pensilvania, Arizona, Alaska y Georgia y los votos que sólo los noticieros le habían otorgado. La vida en la farándula no educa Susana”. “Tus comentarios son insensibles e insensatos. Ese loco no va a cambiar nada. Regresará la política de persecución de los migrantes, y una continuación y escalada de conflictos armados en medio oriente y el sector euroasiático. A ver si luego te tomas la molestia de escribirle”. “Susana Zabaleta no te pongas de tapete frente al país de las barras y las estrellas. Con Biden y sin Biden es lo que es…”.