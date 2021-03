Erika Zaba integrante del grupo OV7 tuvo un encuentro con la prensa en donde dio algunos detalles sobre la serie que ya se encuentran escribiendo en la cual hablaran sobre todo lo que no se vio de los integrantes del grupo musical de pop más importante en la década de los 90’s.

De acuerdo con la propia Erika, en la producción estará al frente la actriz y productora mexicana Salma Hayek, mientras que la historia es Oscar Schwebel el encargado de escribirla

¿Ya hay fecha de estreno?

Aunque gracias a la pandemia Erika asegura que van muy adelantados pues ya son muchos los capítulos que han escrito, hasta el momento no se sabe la fecha de estreno, tampoco tiene más detalles sobre la bioserie.

Eso sí, aseguró que en dicha producción se tocarán temas importantes y revelaran algunos secretos que han guardado durante años.

Y aunque asegura que de todos, ella fue la integrante más tranquila y la que mediaba las peleas de sus amigos, asegura que también en dicha producción podremos conocer algunas de las más icónicas peleas entre los OV7 y que nadie se enteró de ellas, pues siempre han sido muy cuidadosos con eso.

Por otra parte, Erika no sabe si es que en la serie participarán Julissa quien fue la iniciadora del grupo musical y Daniel Vázquez quien fuera parte de “Onda vaselina”, pues aunque tiene conocimiento que a ambos se les ha buscado no sabe si tendrán o no una participación.