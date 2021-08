Este martes 03 de agosto, todo el equipo de producción y conductores del programa Hoy están de fiesta pues celebran 23 años ininterrumpidos al aire, al inicio de la emisión de este martes Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Escalona, Paul Stanley, Arath de la Torre y Lambda García revelaron que a lo largo de este día estarían presentando algunas memorias de todos estos años de transmisión.

Y es que, el programa Hoy se ha convertido en el favorito de las familias mexicanas pues además de estar 23 años al aire, la emisión matutina siempre ha registrado el mayor número de audiencia a diferencia de su competencia.

Hoy siempre ha sido imitado

Al inicio de la emisión de este martes, Arath de la Torre aseguró que el programa matutino producido por Andrea Rodríguez Doria siempre ha sido imitado pero jamás lo han podido superar, esto fue confirmado por sus demás compañeros.

A lo largo de estos 23 años que lleva al aire, varios productores y conductores han sido parte de la revista matutina más exitosa, los cuales se han ganado el corazón de los televidentes, sin embargo, no todos se han llevado bien entre ellos mismos.

Los no queridos en Hoy

Durante una de las secciones del programa Hoy, los actuales conductores presentaron una cápsula en la que se vieron algunos de los momentos más memorables de la emisión, pero antes de presentar dicha nota Andrea Legarreta hizo un comentario que llamó mucho la atención.

Y es que Andrea Legarreta, quien es una de las conductoras que más tiempo ha sido parte de esta emisión aseguró que extraña mucho algunos de los conductores que han sido parte de esta emisión pero también agradeció que otros hayan salido y que no hayan regresado.

Ante este peculiar comentario, su amiga y compañía Galilea Montijo pidió nombres de quienes son “los no queridos” por la bella Andrea Legarreta, sin embargo, la conductora no dijo ninguno pues prefirió no hacer pública su enemistad con uno o varios exconductores de Hoy.

Andres vs Alfredo Adame

Pese a que no dijo nombres, uno de los exconductores con los que Andrea Legarreta no tiene una buena relación es con Alfredo Adame y es que el hombre hizo algunos comentarios en contra de Legarreta y su familia, por tal motivo “La jueza caramelo” emprendió acciones legales en contra de su excompañero.

Además en alguna ocasión en pleno programa en vivo, Alfredo Adame llamó “perra” a Andrea Legarreta, situación que ha sido recordada por los televidentes y que obviamente hizo enojar a la bella conductora.