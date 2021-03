La serie Grey´s Anatomy, creada por Shonda Rhimes, se estrenó el 27 de marzo de 2005; hoy, a 16 años de haber llegado a la televisión se ha convertido en uno de los shows más exitosos. Por los pasillos del Grey Sloan Memorial han pasado muchos actores que dejaron la serie y te contaremos que ha pasado con ellos.

La serie que inició su primer temporada contando la vida de un grupo de residentes que llegaban al hospital Seattle Grace, rompió muchos estereotipos de la televisión estadounidense, y muchos de sus actores, a pesar de estar entre los mejores pagados, decidieron abandonarla para llevar sus carreras a nuevos proyectos.

Cristina Yang

Su personaje fue uno de los más emblemáticos, interpretado por la actriz Sandra Oh, permaneció en la serie durante diez temporadas, pero en 2014 decidió dejar el show. En el 2018 estreno Killing Eve, una serie en donde lleva el rol protagonista y que le ha valido consolidarse como una de las grandes actrices de la televisión norteamericana.

Derek Shepherd

Su partida fue una de las más difíciles para los fans de Greýs Anatomy, pero después de 11 temporadas, Patrick Dempsey, quien dio vida al neorocírujano Derek shepard, decidió que era hora de abandonar la serie. Luego de sus paso por el Seattle Grace, se dedicó a proyectos de televisión cortos, como “The Limit for SundanceTV” y el thriller “Fodors”.

También formó parte del elenco de la película “El bebé de Bridget Jones” junto a Renée Zellweger, y ha dedicado parte de su tiempo a una de sus grandes pasiones, el automovilismo de competencia. En 2020, volvió a la televisión con la serie Ways & Means, un proyecto del que también es productor ejecutivo.

Izzie Stevens

La actriz Katherine Heigl fue la encargada de darle vida a Izzie Stevens, pero luego de algunas discrepancias con el equipo de producción, abandonó su papel en la sexta temporada. Siguió actuando en algunas comedias románticas como “27 bodas” y “Ligeramente embarazada”.

En el 2018 se unió a “Suits” por dos temporadas, pero también se dedicó a desarrollar su rol de madre con sus tres hijos. Durante 2020, Heigl comenzó con el exitoso proyecto de la serie “Firefly Lane”, la cual ha sido una de las favoritas de la plataforma Netflix y con la que la rubia marcó su gran regreso.

Dr. George O’Malley

T.R. Knight fue el actor que dio vida a George O’Malley y el primero de los internos en abandonar la serie. Según se sabe, su salida se debió a un problema de comunicación con Shonda Rhimes. El actor regresó al teatro musical y en el 2009 participó en la obra “Parade en Los Angeles”.

Volvió a Broadway para ser parte del elenco de “A Life in the Theatre”, junto a Patrick Stewart. En los últimos años hizo algunas participaciones en series como “God Friended Me” y “Will & Grace”, además protagonizó el musical “It’s Only a Play”.

Dr. Mark Sloan

Mark Sloan llegó en la segunda temporada para actuar sólo unos capítulos, pero el actor Eric Dane terminó ganando el corazón de los fanáticos de la serie y se quedó hasta la temporada ocho, quien se fue para dedicarse a otros proyectos, como la película para televisión “Wedding Wars”.

Además fue parte del elenco de la película “Día de los enamorados”. En el 2011 ingresó a un centro de rehabilitación para tratar su adicción a los analgésicos, y en el 2017, después de divorciarse de la actriz Rebecca Gayheart, comenzó a recibir tratamiento por depresión. El actor se unió al elenco de la serie de HBO “Euphoria”, protagonizada por Zendaya.

Preston Burke

La salida de Isaiah Washington, actor que diera vida a Preston Burke, fue muy controversial, pues abandonó la serie en la tercera temporada después de que se hiciera pública una fuerte discusión que mantuvo con Patrick Dempsey, donde insultó a T.R. Knight con frases homofóbicas

Después de esto, el actor no logró repuntar su carrera, aunque participó de algunos largometrajes como “Blue Caprice”, “Blackbird” y “Dead Trigger”, además, fue parte de la serie “The 100”. También realizó algunas apariciones en shows como “La ley y el orden”, “Blue Bloods” y “Bull”.