“No importa cuán difícil sea la situación, podemos superar esto”, comenta Yoshiki Hayashi al explicar que en la música no hay fronteras, ni muros, por eso quiere unir a las personas con su música apoyado de varios cantantes de todo el mundo.

“Yo admiro a Marilyn Manson porque es un artista increíble, él puede tocar un riff pesado, pero además de tocar metal, también es un artista pop, hasta hace hip hop, creo que él es demasiado versátil y lo que estoy haciendo ahorita es bastante versátil también. En mi proyecto él canta una balada y me encantan demasiado sus gritos, amo mucho cómo le da a su voz esa melodía, es algo que reamente toca mi corazón, además es muy inteligente”, comenta el cantante.

Más allá de considerarse como uno de los grandes íconos de Japón, el músico señaló que no le da tanta importancia a la fama o al éxito, al contrario, sigue trabajando para cumplir sus sueños, entre ellos, tocar con sus ídolos, que de niño tanto adoraba.

Así como Marilyn Manson, el compositor logró reunir a diversos cantantes y bandas, entre los que se encuentran Nicole Scherzinger, Sugizo, Hyde, Jane Zhang, Lindsey Stirling, SixTONES, Scorpions, Sarah Brightman y muchos más para celebrar la Navidad con un concierto en streaming.

“Yo también estoy muy impactado por haber trabajado con Scorpions, aún no puedo creerlo también los escuchaba cuando era un niño, y cuando estuve trabajando con Klaus, fue sorprendente ver cómo cuidaba todos los detalles, cada sonido, todo”.

Yoshiki explica que hace un año pudo cumplir otro de sus sueños al tocar con Kiss, siendo el baterista y pianista durante su gira en Japón.

“Crecí escuchando música de Kiss, bueno primero empecé tocando música clásica, empecé a tocar el piano a los cuatro años, luego cuando tenía 10 años perdí a mi padre, fue un momento duro, pero encontré la música rock y entre los grupos que escuchaba estaba Kiss, así fue como empecé a tocar rock y luego tuve la oportunidad de colaborar con ellos en su canción ‘Black diamond’ en una versión de piano y el año pasado también toqué con ellos”.

Con un mensaje de nunca rendirse, el líder del grupo de heavy metal japonés X Japan comparte que pudo realizar algo que tanto deseaba: la música de uno de los animes más exitosos de su tierra natal, Attack on titan.

“Amo la animación y en esta ocasión y en colaboración con Hyde (vocalista de L’Arc~en~Ciel) lo pude hacer”, indica.

Aunque aún no hay planes de algo nuevo con X Japan, Yoshiki expresa sentirse muy emocionado de compartir este streamig Yoshiki: under the sky​ el próximo 23 de diciembre a través de plataformas digitales.

“No fue fácil hacer esto, vivo en Los Ángeles desde marzo, cada vez que íbamos a grabar dependíamos de cómo iba cambiando el curso de la pandemia y no fue fácil, muchos de ellos estaban en otros países. Por ejemplo, Scorpions en Alemania, Hyde en Japón… así que preparar este especial fue uno de los más difíciles proyectos”.