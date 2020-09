El actor estadounidense Vin Diesel, una de las estrellas de Hollywood más populares de la actualidad, ha decidido dar el salto a la música y hoy presentó el single “Feel Like I Do” junto al productor noruego Kygo.

“Durante mucho tiempo, he prometido que lanzaría música, animado por ustedes, para salir de mi zona de confort”, dijo el artista en su cuenta de Instagram, donde tiene 65,9 millones de seguidores.

“Gracias por creer en mí. Como siempre, espero hacer que estén orgullosos de mí”, añadió.

“No te conozco pero pareciera que sí, y me quedé congelado cuando entraste en la sala, porque cada palabra tuya me revuelve el interior, no te conozco pero pareciera que sí”, canta Vin Diesel, con su muy reconocible voz grave, en este tema de pop electrónico.

Famoso sobre todo por el cine de acción, Diesel ha destacado principalmente en sagas como “Fast & Furious” o “xXx”.

Este año estrenó la cinta ciencia-ficción “Bloodshot”, junto a la mexicana Eiza González, justo antes de que la pandemia del coronavirus cerrara las salas de prácticamente todo el planeta.

Esta película que dirigió Dave Wilson, y que estaba basada en los cómics de Valiant, se centraba en un soldado que es resucitado con la nanotecnología más increíble y convertido en un mercenario de élite al servicio de un poder más tenebroso de lo que parece a primera vista.

“Me encanta animar al que tiene las de perder”, explicó el actor a Efe durante la promoción de esa película.

“Es lo que soy. Siempre he sido así, me gusta un buen desafío. Cuando era niño jugaba al ajedrez e iba a Washington Square, en Nueva York, a jugar partidas rápidas. Era un niño, pero solo jugaba con los que me podían ganar. A lo que voy es que siempre he sido un campeón de los que llevan las de perder”, añadió.

Diesel también iba a presentar este año la novena entrega de la inagotable saga “Fast & Furious”, pero, debido a la pandemia, esta cinta con el título “F9” se retrasó finalmente hasta abril de 2021.