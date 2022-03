2022 será un gran año para los fans de las películas de DC Comics porque llegarán un montón a los cines. Pero han decidido retrasar las fechas de estreno en un movimiento muy extraño por parte de Warner Bros. Ya que todo parecía que les estaba saliendo bien con el estreno de The Batman y es difícil de comprender porque han hecho una sacudida tan grande al tablero de estrenos. Además, puede que tenga consecuencias para otras películas de otros estudios de cine.

Las nuevas fechas de estreno de las películas de DC Comics:

DC Liga de supermascotas (DC League of Super Pets) – 29 / 07 / 2022

Black Adam – 21 / 10 / 2022

Shazam! Fury of the Gods – 16 / 12 / 2022

Aquaman and The Lost Kingdom – 17 / 03 / 2023

The Flash – 23 / 06 / 2023

Hay cambios muy difíciles de comprender.

Que muevan unos 3 meses Black Adam, puede ser comprensible, ya que pueden tener problemas para terminarla a tiempo en verano. Por lo que no es normal, es que el resto de películas de DC Comics también se retrasen. Mientras que Shazam! 2 iba a estrenarse el de junio de 2023 y ha sido adelantada hasta navidades de 2022. Desplazando a Aquaman 2, que la primera entrega tuvo mucho éxito gracias a su estreno en época festiva de 2018 y ahora la veremos en marzo. Una fecha similar a The Batman, pero un año después. Mientras que lo más raro de todo es que The Flash ha sido empujada de noviembre de 2022 a junio de 2023. Este movimiento solo se explica si la historia de The Flash realmente cambia todo el DCEU gracias al multiverso y por eso tiene que estrenarse la última. Lo que demostraría que todo está más conectado de lo que podría pensarse.

