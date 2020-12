En pleno 2020 ocurre lo impensable; Britney Spears y la exitosa boyband de los 90 Backstreet Boys se unieron para trabajar en su primer gran colaboración juntos: Matches, canción que fue estrenada este jueves y con ella llegó la nostalgia de toda una generación de millenials del mundo que creció escuchándolos en los 90.

Los rumores acerca de una posible colaboración entre estas grandes estrellas de la música pop ya sonaban fuertemente, sin embargo nadie esperaría que ocurriera en un momento con el actual; y no faltan quienes imaginan el éxito que habría sido si esto hubiera sucedido cuando ambos artistas se encontraban en el clímax de su carrera, allá por inicios de siglo.

Sin embargo Matches llega en un momento estelar para los clásicos, una época en la que los remakes viven un momento estelar, acercando de manera más frecuente la década dorada de los 90 a los oídos de un vasto auditorio que aún hoy sigue escuchando las viejas canciones que los hicieron soñar.

Entrelazan voces con “Matches”

Tanto Britney Spears como los integrantes de Backstreet Boys han unido talento y entrelazado sus voces para crear este nuevo material, Matches, que promete convertirse en uno de los éxitos de la temporada; que no nos extrañe que la canción se encuentre entre las más escuchadas y desate la euforia de los fanáticos por tener de vuelta a grandes artistas como ellos.

Matches es una canción que se encuentra dentro de la reedición del álbum Glory, de Britney Spears, y que también incluye Swimming in the Stars y cuatro remixes de Mood Ring. Britney compartió un mensaje anunciando el lanzamiento del material en su Instagram y los Bachkstreet Boys no quisieron quedase atrás.

“¡Qué día tan GLORIOSO … nos han preguntado sobre la posibilidad de una colaboración como esta durante los últimos 20 años y hoy es el día! ¡#BritneyXBackstreet finalmente está aquí!”, compartió la famosa boyband desde sus redes sociales.